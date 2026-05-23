EEUU ordena a los solicitantes de residencia permanente que cumplimenten el procedimiento en su país de origen

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado que los solicitantes de la llamada Tarjeta Verde, el documento que otorga a los ciudadanos extranjeros la residencia permanente en el país, tendrán que completar el procedimiento desde su país de origen, incluidos todos los que están efectuando el trámite ahora en suelo norteamericano.

El Servicio de Migración y Ciudadanía, en un comunicado, ha manifestado que la nueva política migratoria está concebida para "que el sistema de inmigración funciones como lo estipula la ley en vez de incentivar vacíos legales" porque "la era de abusar de este sistema se ha terminado".

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El USCIS apunta especialmente a los extranjeros que aprovechan para comenzar los procedimientos mientras están "de visita" en el país. De hecho, es el caso de más de la mitad de los extranjeros que ahora mismo están tramitando este proceso.

"Lo que no puede ser es que la gente visite este país durante un corto periodo de tiempo y con un propósito específico, y aprovechen para convertir su estancia en el primer paso hacia una residencia permanente", ha protestado la agencia migratoria norteamericana.

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El USCIS alega además que esta medida (una más dentro de la larga lista de modificaciones que endurecen las restricciones migratorias bajo la Administración Trump) servirá para "liberar recursos" que el organismo aprovechará para resolver casos de "crimenes violentos y tráfico humano" así como "otros procedimientos de nacionalización".