Muere el exguardameta Borislav Mihaylov, titular en la histórica Bulgaria del Mundial de 1994

La cifra de 102 partidos internacionales, 60 de ellos portando el brazalete de capitán, resalta en la carrera de Borislav Mihaylov, un récord en la historia de la selección nacional de Bulgaria, según detalló la Unión Búlgara de Fútbol (UBF). Mihaylov, quien también ejerció la presidencia del organismo en dos periodos, falleció a los 63 años, reportó este martes la federación a través de un comunicado publicado en su sitio web.

Según informó la UBF, la muerte de Mihaylov representa una pérdida significativa para el país y para la comunidad futbolística. El organismo expresó sus condolencias a la familia, allegados y a quienes sienten la pérdida de quien fuera reconocido como una de las figuras más relevantes del fútbol búlgaro desde su etapa como guardameta hasta su rol como dirigente.

Mihaylov debutó en la selección nacional en mayo de 1983 en un encuentro frente a Cuba disputado en Sofía, que concluyó con una victoria búlgara por 3-2. El último partido de su carrera como internacional tuvo lugar el 5 de junio de 1998 ante Argelia, donde Bulgaria se impuso 2-0, explicó la UBF. A lo largo de su etapa como portero, formó parte de una generación de futbolistas que marcó la historia nacional, junto a integrantes como Hristo Stoichkov, Iordan Letchkov, Krasimir Balakov y Emil Kostadinov.

De acuerdo con la Unión Búlgara de Fútbol, el equipo del que Mihaylov fue titular alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Estados Unidos de 1994, tras eliminar a Alemania, defensora del título, en los cuartos de final. En la fase de grupos, Bulgaria logró una victoria destacada ante Argentina. Mihaylov también participó con su selección en el Mundial de México en 1986 y en la Eurocopa de Inglaterra de 1996.

Sobre su carrera en clubes, el medio UBF precisó que defendió los colores del Levski, el Botev Plovdiv y el Slavia dentro de Bulgaria. Además, se desempeñó en equipos extranjeros como el Os Belenenses de Portugal, el Mulhouse de Francia, el Reading de Inglaterra y el Zurich de Suiza.

Después de concluir su ciclo como futbolista, Mihaylov asumió funciones de entrenador y mantuvo un vínculo directo con la estructura organizativa del fútbol local, según consignó la UBF. Estuvo al frente de la federación entre los años 2005 y 2019, y posteriormente desde 2021 hasta 2023, tomando parte activa en la gestión y desarrollo del deporte en Bulgaria.

Hristo Stoichkov y otros destacados miembros de la generación que logró el histórico cuarto puesto mundialista expresaron públicamente su pesar y reconocieron a Mihaylov como uno de los grandes representantes de aquel grupo, según publicó la UBF. La entidad subrayó que el legado de Mihaylov se extiende más allá de sus actuaciones en el campo, por su prolongada influencia como dirigente en el fútbol búlgaro.

La trayectoria de Mihaylov deja una marca considerable tanto a nivel directivo como en la historia deportiva nacional, asociada a los logros internacionales de Bulgaria durante la década de 1990, reportó la UBF en las declaraciones oficiales difundidas tras conocerse la noticia de su fallecimiento.