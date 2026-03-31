Louzán, sobre los cánticos xenófobos: "Condenamos este tipo de actitudes, pero son un caso aislado"

Durante el encuentro amistoso entre las selecciones nacionales de fútbol de España y Egipto, disputado en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, afirmó que tanto la Federación como las autoridades internacionales rechazan cualquier manifestación de intolerancia y subrayó que los cánticos xenófobos y la pitada al himno egipcio representan hechos excepcionales que no deben repetirse. Según informó el medio que recogió sus declaraciones, Louzán puso énfasis en que estos comportamientos constituyen un incidente aislado dentro del contexto deportivo español.

De acuerdo con lo publicado, Louzán aseguró ante los medios que la RFEF condena firmemente estos episodios y recordó que durante el partido se reiteró, a través de los videomarcadores del estadio, que este tipo de actitudes no serán toleradas. “El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto, respeto sobre todo”, declaró Rafael Louzán, insistiendo en la responsabilidad de erradicar manifestaciones de intolerancia en los recintos deportivos.

La publicación también detalla que el dirigente federativo recalcó el trabajo conjunto que realizan UEFA y FIFA para eliminar el racismo y la xenofobia en el fútbol internacional. Sobre el incidente concreto acontecido, Louzán manifestó que lamenta profundamente los hechos y reiteró la postura oficial de censura, indicando que “lo debemos condenar”.

A la pregunta sobre la posible repercusión de estos acontecimientos en la candidatura española para albergar la final del Mundial 2030, el presidente de la RFEF sostuvo que estos hechos no deberían socavar las aspiraciones del fútbol español. “Cada cosa en su sitio. Este es un incidente aislado que no debe volver a producirse y vamos a trabajar juntos. Nos toca pedir que no se vuelvan a producir este tipo de actitudes”, expresó Louzán, según consignó el medio citado.

En relación con los jugadores de la selección y la posible afectación personal, Louzán explicó que no había tenido ocasión de conversar directamente con Lamine Yamal, jugador de origen musulmán, quien no permaneció en el campo en los instantes finales del partido. El directivo indicó que saludó fugazmente a algunos futbolistas pero no pudo mantener un diálogo con Yamal, asegurando que “no se debe volver a producir y creo que la sociedad española debe ser un ejemplo y lo es la inmensa mayoría. Este es un caso aislado que ha acontecido aquí”.

Además de abordar el incidente, el presidente de la RFEF agradeció al público de Barcelona y a los aficionados de toda Cataluña el apoyo y la atmósfera vivida en el estadio. Louzán afirmó que el estadio de Cornellà-El Prat registró una importante asistencia, lo que fue motivo de satisfacción para la delegación federativa que estuvo presente en el evento. “Me decía la gente que tenemos que venir más a Barcelona y así lo haremos. Ha habido un magnífico ambiente, salvando esos detalles que no nos gustaría que hubieran sucedido”, afirmó ante los medios, según relató la publicación.

En cuanto a la organización del partido, Louzán compartió que la selección española llegó a la cita tras los cambios ocasionados por no celebrar la ‘Finalissima’ en Catar, lo que requirió reprogramar el encuentro en un plazo reducido. Explicó que expresó personalmente su agradecimiento al presidente de la Federación Egipcia por la participación de su selección y ofreció disculpas por los incidentes acontecidos. El presidente de la RFEF destacó la satisfacción general manifestada por la delegación egipcia con el trato recibido, así como la cordialidad mantenida antes y durante el evento, incluyendo un encuentro conjunto con la Federación Egipcia y el embajador de Egipto.

Según detalló la publicación, Rafael Louzán concluyó que el ambiente global del enfrentamiento se desarrolló en un marco de cordialidad, y señaló que la Federación Española fue invitada a suscribir un memorándum de colaboración deportiva con la Federación Egipcia, fortaleciendo así los lazos entre ambas instituciones pese al incidente desafortunado registrado durante el partido.