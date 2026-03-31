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La deforestación en Indonesia aumentó un 66 % en 2025, el mayor repunte en cinco años

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Yakarta, 31 mar (EFE).- La deforestación en Indonesia aumentó un 66 % en 2025, el mayor repunte en los últimos cinco años, vinculada a la expansión de la producción del aceite de palma y a una ambiciosa campaña de autosuficiencia alimentaria gubernamental, según el informe anual publicado este martes por el think tank Auriga Nusantara.

El país cuenta con unas de las mayores reservas forestales del mundo, pero depende en gran medida de la minería y las plantaciones de palma, muchas de ellas ilegales, para sustentar su economía, la mayor del Sudeste Asiático.

En el ultimo año, todas las islas del archipiélago registraron un aumento de la deforestación, con Papúa a la cabeza, tras restar 60.337 nuevas hectáreas. Asimismo, el mayor incremento porcentual se dio en Java, donde la pérdida de masa forestal se disparó un 440 % respecto al año anterior.

Este fenómeno se extendió a todas las provincias estudiadas, a excepción de Yakarta y Yogyakarta.

Según el informe, el 18 % de la deforestación nacional se produjo dentro de áreas designadas para reservas de alimentos, energía y agua, vinculadas con el programa de seguridad alimentataria que el Gobierno indonesio impulsó a finales de 2024.

Junto a Malasia, Indonesia es el mayor productor del mundo de aceite de palma y sus plantaciones están estrechamente vinculadas con la tala de árboles en el país.

La pérdida de bosques ha conllevado un aumento de los desastres naturales, como las inundaciones del pasado noviembre, que dejaron más de un millar de muertos.

El aceite de palma es un componente esencial para la fabricación de una amplia gama de productos, desde cosméticos a alimentos.

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