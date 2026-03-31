Israel señala planes para destruir "todas las casas" de aldeas del sur de Líbano "como en Gaza"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el regreso de los 600.000 desplazados libaneses del sur del Líbano no se encuentra en consideración hasta que se complete el plan de seguridad de Israel en esa región, según consignó la agencia Europa Press. El funcionario detalló que el objetivo es establecer una franja controlada hasta el río Litani, manteniendo una presencia militar significativa en la zona fronteriza.

Según publicó Europa Press, Katz sostuvo luego de reunirse con altos cargos de las Fuerzas de Defensa de Israel que el plan contempla la destrucción de todas las viviendas en las aldeas próximas a la frontera, siguiendo el patrón de acciones desarrolladas en Rafá y Beit Hanún, localidades ubicadas en la Franja de Gaza. En palabras del ministro, esta estrategia tiene como finalidad “eliminar de una vez por todas las amenazas cerca de la frontera”, incrementando así la seguridad en el norte de Israel.

El medio Europa Press detalló que Katz vinculó la operación militar en el sur de Líbano con el objetivo de disuadir la influencia de Irán en la región y su respaldo a Hezbolá. El ministro subrayó que la operación pretende separar a Líbano del “escenario iraní”, sosteniendo que la meta es “arrancar los dientes a la serpiente y privar a Hezbolá de su capacidad de amenazar”. De acuerdo con la información oficial difundida y reportada por Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel buscarían alcanzar y asegurar la zona hasta el río Litani, que está considerado como un límite importante entre el sur de Líbano y el resto del país.

La agencia Europa Press reportó que estos anuncios han generado preocupación en la capital libanesa, donde existe alarma ante la posibilidad de una eventual anexión territorial. El avance militar israelí en la zona ha coincidido con un balance de más de 1.200 personas fallecidas, 3.600 heridas y más de un millón de desplazados en el sur de Líbano desde el inicio de las hostilidades en la región.

Las declaraciones del titular de Defensa de Israel tienen lugar en un contexto de numerosos bombardeos ejecutados por el ejército israelí en el sur de Líbano a lo largo de los últimos meses. Pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024, Israel ha justificado estos ataques por la presencia y las actividades de Hezbolá, según información detallada por Europa Press. A pesar de los compromisos de cese de hostilidades, las operaciones militares han continuado, centrando la atención en la ampliación de la presencia militar israelí y en la prevención de incursiones consideradas una amenaza por parte del grupo armado libanés.

De acuerdo con Europa Press, la estrategia anunciada por Israel apunta al establecimiento de una zona de seguridad bajo control militar directamente al interior del sur libanés. Katz insistió en que solo una vez que se haya completado esa franja y garantizado el control por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel podrá contemplarse cualquier proceso que permita el eventual retorno de los desplazados a sus hogares. El funcionario expresó también que la operación busca cortar los lazos logísticos y defensivos entre Hezbolá e Irán, limitando la capacidad de ambos actores de operar en áreas próximas a la frontera israelí.

En sus declaraciones, Katz comparó de forma explícita el plan sobre territorio libanés con los métodos aplicados previamente en sectores de Gaza, aduciendo que la destrucción sistemática de infraestructuras y viviendas responde a una política dirigida a eliminar cualquier amenaza potencial. Según lo difundido por Europa Press, esta postura ha generado inquietud en el ámbito internacional por sus repercusiones sobre la población civil, que ya soporta un desplazamiento a gran escala y un deterioro de las condiciones de vida.

Europa Press enumeró la serie de daños humanos y materiales provocados en el sur del Líbano, subrayando que las operaciones han ido acompañadas de un creciente número de víctimas y desplazados. Las autoridades israelíes persisten en fundamentar la ofensiva con base en la amenaza que representa Hezbolá, justificando tanto la intensidad de los bombardeos como los planes para impedir el regreso de los habitantes desplazados hasta que Israel imponga y mantenga un control efectivo en la zona que limita con su territorio.

El debate internacional sobre el alcance y las consecuencias de la estrategia israelí en el sur del Líbano sigue latente. Organizaciones humanitarias y autoridades de diferentes países han manifestado preocupación ante el recrudecimiento del conflicto y las nuevas cifras de desplazados, mientras la población local enfrenta restricciones para volver a sus hogares y reconstruir sus comunidades, de acuerdo con las crónicas publicadas por Europa Press.