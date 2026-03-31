Irán detiene a otros 54 "mercenarios" acusados de pasar información al enemigo y planear ataques

El Ministerio de Inteligencia iraní atribuyó a los detenidos el acceso y la transmisión de imágenes y vídeos desde lugares afectados por ataques con misiles y bombas, enviando dicho material a medios de comunicación israelíes, según publicó la cadena estatal IRIB. Esta información se suma a una serie de operativos recientes en los que el país ha vinculado la actividad de un grupo importante de sospechosos con la entrega de datos sobre posiciones críticas y el desarrollo de supuestos planes terroristas. El medio estatal reportó que, a raíz de estas investigaciones, las autoridades arrestaron a decenas de individuos bajo estas imputaciones.

De acuerdo con IRIB, las autoridades de Irán anunciaron la detención de 41 personas identificadas como "mercenarios", a quienes acusan de transferir información estratégica, específicamente sobre ubicaciones de puntos de control, instalaciones defensivas y centros considerados clave en Teherán, a sedes de prensa vinculadas a Israel. Según información recogida en el comunicado ministerial difundido por la televisión estatal, se habría alterado información sobre emplazamientos residenciales de la organización para presentarlos como objetivos militares, lo que pondría en riesgo a la población civil en caso de bombardeos.

El Ministerio de Inteligencia iraní detalló que durante el desarrollo de los operativos se incautaron "tres dispositivos de comunicación de la organización, un vehículo y un dispositivo de internet satelital Starlink". Las detenciones no solo incluyeron a estas 41 personas, sino también a otros cinco individuos señalados como miembros de dos células terroristas en la provincia de Fars. Las autoridades afirmaron que estos últimos planificaban atentados y que, en su poder, se encontraron bombas caseras y armas blancas, vinculándolos directamente con actividades terroristas.

El comunicado recogido por IRIB incluye la aseveración de que los detenidos asociados a las células terroristas participaron en la recolección y envío de material audiovisual de los lugares impactados por ataques del exterior, con destino a medios israelíes. La cadena estatal también informó que se arrestaron a otros ocho acusados de mantener lazos con grupos denominados como "enemigos estadounidenses-sionistas", quienes fueron localizados en las provincias de Gilan y Kermanshá. Estos individuos portaban dos pistolas al momento de su captura.

En los últimos días, el Ministerio de Inteligencia iraní comunicó que, como parte de operaciones de contrainteligencia, se han reportado más de un centenar de detenciones relacionadas con la presunta cooperación con Estados Unidos e Israel. El contexto de estas operaciones responde, según detalló la cadena estatal, a la escalada de actividades y tensiones a partir del 28 de febrero, fecha en que se intensificaron acciones de seguridad interna ante la ofensiva en curso.

Según la información difundida por la televisión estatal IRIB, el Gobierno iraní sostiene que los ahora detenidos también utilizaron edificios residenciales pertenecientes a la organización como posibles blancos, presentándolos como instalaciones militares ante el exterior, lo que podría haber incrementado el riesgo de ataques sobre zonas habitadas por civiles. Las autoridades subrayaron que los equipos y dispositivos confiscados, así como los videos y fotografías transmitidos al extranjero, representaban una amenaza para la seguridad nacional, motivo que justificó la serie de arrestos y la consecuente incautación de material tecnológico.

IRIB informó que los procedimientos en las provincias de Gilan, Kermanshá y Fars derivaron del monitoreo sobre hipotéticas actividades terroristas y de la vigilancia sobre la transmisión de información estratégica. La cadena estatal remarcó que el Ministerio de Inteligencia continúa en su labor de detectar nuevas amenazas y rastrear tramas que, según el Gobierno iraní, tienen como objetivo la desestabilización del país mediante la colaboración con potencias extranjeras y el uso de medios de comunicación para presionar a través de campañas internacionales.

El comunicado ministerial, recogido por IRIB, precisó que las detenciones forman parte de una respuesta integral a los acontecimientos recientes derivados del recrudecimiento del conflicto regional, y afirmó que tanto los dispositivos tecnológicos como el material recopilado por los sospechosos contribuirán a las investigaciones en desarrollo. Conforme a los datos aportados por la televisión estatal, las acusaciones se enmarcan en el contexto de la seguridad nacional y la protección frente a tentativas de atentados impulsadas desde el extranjero.