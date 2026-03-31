Google Drive agrega oficialmente la detección de 'ransomware' y la recuperación de archivos con mejoras de IA

Cuando un intento de cifrado malicioso afecta a un ordenador, las nuevas herramientas de Google para Drive interrumpen de inmediato la sincronización entre el equipo y la nube, generando notificaciones automáticas para el usuario y, en entornos empresariales, también para los administradores. Esta actualización, según informó Europa Press, permite a los usuarios restaurar sus archivos a un estado anterior, quitando la necesidad de desembolsar dinero por rescates y mejorando la capacidad de respuesta ante ataques de ransomware.

De acuerdo con Europa Press, las funciones avanzadas de detección y recuperación ya están disponibles oficialmente para los usuarios de Google Drive en escritorio, incluyendo empresas, organizaciones y cuentas personales. Estos desarrollos incorporan mejoras significativas basadas en inteligencia artificial, diseñadas para reducir el impacto de programas maliciosos que, al propagarse en equipos personales u organizacionales, suelen bloquear el acceso a información mediante cifrado.

Europa Press señaló que las nuevas capacidades de seguridad se anunciaron inicialmente en septiembre de 2025, en un lanzamiento beta presentado como “una capa de defensa completamente nueva”. Estas herramientas recurren a un modelo de IA, entrenado con millones de ejemplos auténticos de ataques ransomware, cuyo objetivo consiste en identificar señales que revelan modificaciones realizadas por código malicioso en los documentos almacenados por los usuarios.

El medio reportó que, al activar la detección, la inteligencia artificial reconoce un espectro más amplio de variantes de ransomware y reacciona considerablemente más rápido que en fases anteriores. Según datos difundidos por Google a través de su comunicado en Google Workspace, el sistema logra identificar catorce veces más infecciones que durante su periodo beta, ampliando el rango de protección para personas y entidades que utilicen la solución de almacenamiento en la nube.

La detección automática de ransomware provoca la pausa de la sincronización de archivos sospechosos y envía avisos tanto al dispositivo del usuario como al centro administrativo de la organización, si corresponde. Simultáneamente, se remiten correos electrónicos a los involucrados para suministrar información adicional y reforzar la comunicación en caso de incidentes.

Otra característica relevante descrita por Europa Press consiste en la habilitación de la restauración selectiva de documentos: los usuarios pueden elegir archivos específicos para llevarlos al estado previo a la infección. Esta función pretende facilitar la recuperación, optimizar tiempos de respuesta y reducir gastos asociados tradicionalmente al pago de rescates.

Las nuevas herramientas se mantienen activadas por defecto en las cuentas vinculadas a organizaciones, aunque resultan ajustables mediante la consola de administración. Para acceder a todas las funcionalidades, es requisito contar con la versión 114 o posterior de Google Drive para escritorio.

Europa Press agregó que la empresa extendió el lanzamiento de estas protecciones a toda su base de clientes, lo que comprende tanto suscriptores de Google Workspace y Workspace Individual como titulares de cuentas personales. Esta integración busca ofrecer a los usuarios finales una solución integral para la identificación y afrontamiento de ataques informáticos con mayor autonomía y eficiencia.

El despliegue de estas medidas, descritas como una evolución en la protección contra ciberamenazas, obedece al crecimiento de incidentes de ransomware a nivel mundial y a las necesidades de las organizaciones de salvaguardar información sensible. Google hace énfasis en que la integración de inteligencia artificial en sus sistemas permite responder de forma proactiva, minimizando las consecuencias de los ataques y dando a los usuarios la opción de restaurar contenidos sin costes adicionales. Adicionalmente, las mejoras en la velocidad de detección ofrecen posibilidades de recuperación antes de que los efectos del malware se propaguen a gran escala en los dispositivos o en el entorno de trabajo digital.