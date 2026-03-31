El pívot brasileño Augusto Lima deja el San Pablo Burgos para fichar por el Flexicar Fuenlabrada

El pívot brasileño Augusto Lima abandonó este martes la disciplina del Recoletas Salud San Pablo Burgos tras completar una segunda etapa con la entidad burgalesa para reforzar la plantilla del Flexicar Fuenlabrada con el objetivo de ascender a la Liga Endesa.

"El San Pablo Burgos y Augusto Lima han finalizado el contrato que mantenía unidas a ambas partes en la presente temporada de Liga Endesa acb", anunció el conjunto burgalés este martes. Poco después, el equipo de la Primera FEB anunciaba la llegada del interior. "El Flexicar Fuenlabrada se refuerza para el tramo final del curso con el fichaje del pívot Augusto Lima", informó.

El internacional recaló en el conjunto burgalés de la Liga Endesa a mediados del pasado mes de enero y no había tenido demasiado participación, con tan sólo cinco partidos disputados y una media de poco más de tres minutos y medio.