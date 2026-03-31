(Crónica) Italia se queda sin billete en los penaltis ante Bosnia

La eliminación de Italia de la Copa Mundial de la FIFA marcó un hecho relevante en la clasificación europea, dado que la selección transalpina permaneció por tercera vez consecutiva sin acceder a la máxima competencia internacional, después de una serie de acontecimientos decisivos dentro del partido frente a Bosnia-Herzegovina. Según detalló Europa Press, la selección italiana, actual campeona continental, se despidió de la repesca en la tanda de penaltis, en la que los aciertos del combinado bosnio y los desaciertos de los italianos cerraron el acceso mundialista para los de la península.

El encuentro tuvo lugar en el Estadio Bilino Polje de Zenica, donde los dirigidos por Italia tomaron ventaja gracias a un disparo con la pierna derecha de Moise Kean al minuto 15. El remate desde fuera del área tomó altura y superó al portero, otorgando a los visitantes una ventaja temprana, tal como informó Europa Press. Esta ventaja, sin embargo, no resultó suficiente después de que Alessandro Bastoni viera la tarjeta roja poco antes del descanso, dejando a la 'Azzurra' con un jugador menos y con la necesidad de reorganizar su planteamiento defensivo para la segunda parte.

La expulsión modificó el escenario del juego, y Bosnia incrementó la presión en el área rival. La selección local insistió en el ataque hasta que Haris Tabakovic aprovechó un rebote a una atajada de Gianluigi Donnarumma y, desde corta distancia, envió el balón a las redes en el minuto 79. De acuerdo al reporte de Europa Press, este gol igualó el marcador y llevó el partido hasta la prórroga, y posterior definición por penaltis al no registrarse más modificaciones.

Durante la tanda de penaltis, Bosnia-Herzegovina convirtió los cuatro primeros lanzamientos, mientras que Italia vio cómo Pio Esposito y Bryan Cristante fallaban sus oportunidades. Según publicó Europa Press, estos errores dejaron a la selección italiana fuera del evento mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El proceso de repescas europeas otorgó sus últimos cupos en una jornada decisiva. De acuerdo con Europa Press, Bosnia-Herzegovina, Suecia, Turquía y República Checa obtuvieron las plazas finales para la próxima Copa Mundial tras sus respectivos triunfos en las cuatro llaves de la repesca. En el Strawberry Arena de Solna, la selección sueca superó a Polonia por marcador de 3-2. Anthony Elanga abrió el marcador al minuto 19 tras recibir una asistencia de tacón de Yasin Ayari. Nicola Zalewski empató a los 33 minutos tras una jugada individual por la banda izquierda y un disparo cruzado.

Antes del descanso, Gustaf Lagerbielke devolvió la ventaja a Suecia tras conectar de cabeza un tiro libre. Polonia niveló nuevamente el marcador attraverso el gol de Karol Swiderski al minuto 55, luego de una jugada colectiva. No obstante, Viktor Gyökeres aprovechó un balón suelto en el área y sentenció el triunfo para el conjunto sueco hacia el final del partido.

En la llave correspondiente al Playoff C, el duelo se desarrolló en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina. Kosovo buscó su primer acceso a una Copa Mundial, pero fue derrotado por Turquía, que selló su clasificación con un gol de Kerem Akturkoglu en el minuto 53, conforme consignó Europa Press.

La repesca D se disputó en el epet ARENA de Praga entre República Checa y Dinamarca. Pavel Sulc adelantó a los checos con un gol tempranero, y Joachim Andersen igualó a los 72 minutos gracias a un pase de Mikkel Damsgaard. Posteriormente, Ladislav Krejci volvió a poner en ventaja a Chequia en tiempo extra, pero Kasper Hogh respondió de inmediato con el segundo gol danés, determinando la tanda de penaltis como el mecanismo final de desempate. Europa Press informó que Dinamarca cometió errores en sus ejecuciones, fallando Rasmus Hojlund y Mathias Jensen, mientras que Michal Sadilek acertó el penal definitivo que permitió al combinado checo asegurar la clasificación.

Bosnia-Herzegovina, Suecia, Turquía y República Checa se sumaron a los equipos previamente clasificados, cerrando la lista europea para el torneo mundial. Italia lamenta otra ausencia en una cita global, resultado de las incidencias específicas del encuentro en Zenica, con la expulsión de Bastoni y los fallos en la definición por penaltis como factores determinantes, tal como reportó Europa Press, que siguió el desarrollo de todos los encuentros de la jornada de clasificación.