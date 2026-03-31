(Crónica) Gonzalo García y Pablo García salvan el pleno de la Sub-21 en otro paso hacia el Europeo

Pablo García selló el resultado en el descuento con un disparo desde la izquierda que entró por la escuadra, dejando sin opciones al guardameta rival después de que Kosovo se volcara buscando el empate. Según informó Europa Press, España logró vencer a la selección sub-21 de Kosovo por 2-0 en la séptima jornada de la fase de clasificación rumbo al Europeo de 2027, afianzando así el primer puesto del Grupo A y acercándose a la clasificación para la cita continental que se celebrará en Albania y Serbia.

El partido se disputó en el Centro Deportivo Alcalá de Henares frente a más de 2.300 espectadores, un regreso significativo para el combinado español sub-21, que no jugaba en la ciudad complutense desde hacía quince años. El medio Europa Press detalló que los dirigidos por David Gordo enfrentaron grandes dificultades en la primera parte para romper la defensa compacta de cinco jugadores de Kosovo, que apostó por los contragolpes y buscó generar peligro tras la recuperación del balón.

La selección española mantuvo la posesión y trató de crear ocasiones, aunque sus acciones ofensivas resultaron poco efectivas en los minutos iniciales. Kosovo tuvo su oportunidad más clara en una jugada dentro del área española, donde Fran González, portero del Real Madrid, evitó la caída de su arco sin grandes complicaciones. Europa Press señaló que, en el otro lado del campo, la ‘Rojita’ generó aproximaciones que no llegaron a concretarse, como un centro que Gonzalo García casi conecta y algunos intentos desviados de Fer López, quien se destacó por su actividad desde la segunda línea.

La presión de Kosovo sobre la salida española y la baja intensidad local propiciaron que Dren Zeqiri probara suerte con un disparo lejano, resultado de un descuido defensivo, que pasó muy cerca del poste, lo que generó expectativa en el bando visitante ante una España que persistía con escasa claridad ofensiva. Antes del descanso, Gonzalo García exigió al portero contrario con un balón parado, aunque su intento de falta no terminó en gol.

Buscando mayor profundidad en ataque, David Gordo introdujo a Pablo García en sustitución de Eliezer Mayenda. Aunque la dinámica no cambió de inmediato, España incrementó su presión en el área rival con un remate de cabeza fuera de Gonzalo García. Durante esta etapa, la selección solicitó dos penaltis —uno por mano y otro por una falta sobre Jan Virgili— pero el árbitro no lo consideró.

Tras 70 minutos de juego bajo altas temperaturas, la ofensiva española se canalizó principalmente por el sector izquierdo. Así llegó la apertura del marcador, relató Europa Press, cuando Álex Valle habilitó a Pablo García, quien tras rematar y recoger su propio rechace, asistió de nuevo para que Gonzalo García empujara el balón al fondo de la red y pusiera el 1-0. El tanto desató la mejor versión ofensiva de los de Gordo, con un Jan Virgili que desbordó por la banda izquierda varias veces.

La resistencia de Kosovo en defensa y las intervenciones decisivas del guardameta visitante evitaron que el marcador se ampliara en primera instancia, especialmente tras una triple parada ante ocasiones de Peio Canales y Gonzalo García. Europa Press indicó que la incertidumbre se mantuvo hasta el cierre, cuando Fran González volvió a intervenir con una parada decisiva tras un remate visitante.

El segundo tanto llegó durante el tiempo de descuento, en una rápida transición ofensiva. Pablo García definió con un potente zurdazo cuando el portero rival intentaba recortar espacios y el balón entró pegado al ángulo, sentenciando el partido.

Tras esta victoria, España lidera el Grupo A con 21 puntos, superando por cinco unidades a Finlandia, que ocupa la segunda posición, y restan solo tres encuentros para finalizar la fase clasificatoria, según consignó Europa Press. El triunfo refuerza las opciones del conjunto nacional sub-21 de acceder al próximo Campeonato de Europa, dejando a Kosovo sin puntuar en este duelo disputado en territorio español.

La aportación de Gonzalo García, quien venía de marcar dos goles ante Chipre, se convirtió en determinante una vez más, manteniendo su regularidad goleadora en la fase de clasificación. Europa Press resaltó que, pese a no desplegar su mejor fútbol, la selección dirigida por David Gordo sumó tres puntos clave frente a un rival que apostó por el orden defensivo y la presión sobre la posesión española. El rendimiento colectivo permitió a la ‘Rojita’ aproximarse a su objetivo, demostrando solidez ante situaciones adversas durante los noventa minutos de juego.