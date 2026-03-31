Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

El impacto de las explosiones en áreas tan densamente pobladas como Bnei Brak, Ramat Gan y Peta Tikva provocó incendios en vehículos y daños significativos en edificios residenciales y comerciales, según informó 'The Times of Israel'. Las autoridades de emergencia evaluaron el alcance de los destrozos poco después del ataque con misil lanzado por Irán contra el centro de Israel, un hecho que dejó al menos ocho personas heridas con lesiones consideradas leves, de acuerdo con el reporte del servicio nacional de ambulancias, Magen David Adom.

El disparo, que activó las alarmas antiaéreas en varias ciudades israelíes, se produjo en represalia a los bombardeos dirigidos por fuerzas de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní durante la ofensiva iniciada a finales de febrero, según publicó el mismo medio. El uso de artefactos explosivos, que las autoridades no descartan que incluyeran bombas de racimo, generó no solo temor entre la población civil sino también una movilización inmediata de los equipos de respuesta, consigna 'The Times of Israel'.

Las lesiones causadas, detallaron los organismos de emergencia, se limitaron a heridas leves y quemaduras, y los servicios sanitarios trasladaron a los afectados para recibir atención médica en hospitales cercanos. Según el informe de Magen David Adom, varios inmuebles cercanos al área del impacto sufrieron daños de importancia, y los incendios iniciados en numerosos vehículos se controlaron tras la llegada de los bomberos.

En respuesta a estos sucesos, las autoridades israelíes mantuvieron reuniones de emergencia para coordinar la atención a las víctimas y reforzar la seguridad en las zonas afectadas. Según detalló el diario 'The Times of Israel', la tensión creció en las calles a medida que se multiplicaban las alertas ante la posibilidad de nuevos ataques en el contexto de la escalada regional.

Mientras, desde Teherán, el balance humano por los bombardeos recientes contra Irán ascendió a más de 1.500 víctimas mortales, según anunciaron fuentes oficiales iraníes. Entre quienes fallecieron figuran autoridades de alto rango, como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, junto con otros altos cargos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad del país, informó el mismo medio.

En declaraciones recogidas por 'The Times of Israel', las autoridades sanitarias reiteraron la necesidad de permanecer en alerta ante posibles réplicas y llamaron a la población a seguir las recomendaciones oficiales para minimizar el riesgo de lesiones. El reporte de los servicios de emergencia concluyó que hasta el momento la mayoría de los heridos ha evolucionado de manera favorable tras el ataque.

El incidente se enmarca en una serie de intercambios bélicos que incrementaron la tensión entre Irán e Israel en las últimas semanas, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní a finales de febrero. Según publicó 'The Times of Israel', las autoridades israelíes evalúan nuevas medidas de seguridad mientras continúan las labores de limpieza y reconstrucción en las ciudades afectadas.