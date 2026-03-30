Agencias

Zelenski pide una tregua por la Pascua

El mandatario ucraniano solicita suspender hostilidades durante la Semana Santa y expresa voluntad de alcanzar un consenso, siempre y cuando se respete la integridad nacional, al tiempo que defiende ampliar el diálogo diplomático con aliados internacionales

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Zelenski rechazó que las negociaciones de paz con Rusia hayan llegado a un punto muerto tras los recientes encuentros bilaterales con Estados Unidos celebrados en Florida. El mandatario ucraniano subrayó la urgencia de avanzar por la vía diplomática y propuso la organización de una reunión trilateral, con la participación de Estados Unidos, para retomar el diálogo dirigido a poner fin al conflicto. Según recogió la agencia Ukrinform, Zelenski sostuvo que Rusia no puede permitirse ceder y enfatizó la disposición de Kiev a continuar colaborando con sus aliados en los esfuerzos diplomáticos.

De acuerdo con Ukrinform, el presidente Volodímir Zelenski solicitó este lunes un alto el fuego durante la celebración de la Pascua, abriendo la puerta a una tregua temporal en las hostilidades. Zelenski afirmó que Ucrania está lista para pactar cualquier tipo de acuerdo que no comprometa la dignidad ni la soberanía del país. El mandatario expresó: “Apoyamos cualquier formato para poner fin a la guerra, siempre y cuando no se pierda la dignidad y la independencia de nuestro Estado. Un alto el fuego, en cualquier formato, incluyendo la parte energética. Estamos dispuestos a un alto el fuego para las vacaciones de Semana Santa”.

En sus declaraciones ante la prensa y según lo consignado por Ukrinform, Zelenski descartó la posibilidad de organizar negociaciones en territorio ruso o bielorruso. Sin embargo, expresó su disposición a reunirse con la contraparte rusa en “cualquier formato o país”, mencionando específicamente opciones como Suiza, Turquía y otros lugares acordados por las partes. El presidente agregó que la guerra en Irán ha generado un escenario de incertidumbre que interrumpió parcialmente el proceso diplomático y manifestó su esperanza de que un diálogo pueda concretarse en el corto plazo.

Tal como recordó Ukrinform, el año previo, el presidente ruso Vladímir Putin había anunciado una tregua unilateral para la Pascua, aunque ese alto el fuego estuvo marcado por acusaciones cruzadas entre ambas partes de no respetar la pausa. Durante las primeras horas de esa tregua, sí se registró un canje sustancial de prisioneros de guerra, aunque los ataques se reactivaron después de cumplidas 30 horas de suspensión. El presidente ucraniano, en su momento, denunció múltiples bombardeos y asaltos por parte de las fuerzas rusas durante ese periodo, mientras que los reportes rusos sumaron miles de infracciones al alto el fuego por parte del lado ucraniano.

En este contexto, Zelenski reiteró el respaldo de Kiev a Estados Unidos en la búsqueda de una solución diplomática y se mostró abierto a apoyar cualquier reunión propuesta por los socios internacionales. Según destacó la agencia Ukrinform, el presidente ucraniano enfatizó que el interés principal es detener la guerra sin comprometer la integridad del Estado ucraniano y continuar las gestiones en colaboración con aliados para alcanzar consensos que permitan avanzar en el proceso de paz.

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