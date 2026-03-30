Vingegaard visita el Spotify Camp Nou junto a Christensen tras ganar la Volta a Catalunya

El ciclista Jonas Vingegaard, originario de Dinamarca y bicampeón del Tour de Francia, incluyó en su agenda una visita a la sala histórica del FC Barcelona, donde exploró los principales trofeos y el legado deportivo del club. Durante la jornada, lo acompañó el defensor blaugrana Andreas Christensen, también danés, a fin de crear un intercambio simbólico entre destacados representantes del deporte de su país. Según detalló el medio oficial del club azulgrana, Vingegaard realizó esta visita tras conquistar la edición más reciente de la Volta a Catalunya.

Durante el recorrido por las instalaciones del estadio Spotify Camp Nou, ambos deportistas protagonizaron la entrega de camisetas como muestra de reconocimiento mutuo: Vingegaard ofreció el maillot con el que se consagró en Catalunya y recibió de manos de Christensen una casaca del FC Barcelona. El club señaló que esta acción celebró el vínculo entre las figuras danesas y fortaleció los lazos entre el fútbol y el ciclismo profesional.

Además, el trayecto incluyó una inspección de las obras de remodelación del Camp Nou, consideradas como uno de los principales proyectos de modernización actualmente impulsados por la entidad. Según informó el FC Barcelona, el ciclista se familiarizó con el nuevo diseño del recinto, así como con los avances técnicos y estructurales que transformarán el estadio en los próximos años.

El medio oficial del club blaugrana reportó que, junto a Christensen y sus familiares, Vingegaard accedió también a otros espacios significativos, como el Museu del FC Barcelona. En este espacio, el ciclista y su familia contemplaron reliquias deportivas y material histórico sobre los logros y las figuras destacadas del club a lo largo de más de un siglo.

La visita de Vingegaard adquiere una dimensión especial debido a la próxima edición del Tour de Francia con inicio previsto en la capital catalana. Según publicó el propio club y reafirman fuentes vinculadas a la organización ciclista, la ronda gala comenzará el 7 de julio de 2026 en Barcelona, con las tres primeras etapas desarrollándose en territorio de Catalunya. Esta elección ha situado nuevamente a la ciudad en el foco internacional del ciclismo, ampliando la relevancia del evento para la región.

Vingegaard, quien ganó el Tour de Francia en dos ocasiones y se mantiene como una de las principales figuras del ciclismo mundial, visitó Barcelona tras formar parte del pelotón vencedor en la última Volta a Catalunya, una competencia que lo consolidó entre los mejores especialistas de etapas de montaña y resistencia. Su paso por el club azulgrana forma parte de una serie de reconocimientos que continúan tras su victoria en la ronda catalana, según consignó el FC Barcelona en sus plataformas de comunicación.

Por su parte, Andreas Christensen, defensa central del primer equipo barcelonista, sumó a la jornada su rol de anfitrión y referente danés dentro del conjunto. El club informó que la presencia de ambos atletas reforzó la proyección internacional tanto del Barça como del deporte danés, a pocos meses de que la región acoja eventos de alcance global.

La visita recorrió, además, los espacios institucionales del estadio y facilitó que Vingegaard accediera a detalles de la organización del club, así como a aspectos relacionados con la obra de reforma, como la ampliación de aforos y nuevas tecnologías implementadas en la infraestructura deportiva. Según publicó el FC Barcelona, estos puntos constituyeron uno de los focos principales de interés del ciclista durante el paso por el estadio.

El club, a través de sus portavoces oficiales, subrayó el significado de este tipo de encuentros para estrechar la relación con figuras icónicas del deporte mundial antes de citas internacionales relevantes. También remarcó la participación de familiares de Vingegaard durante la jornada, aportando un componente de integración y divulgación de la historia deportiva de la ciudad y del club.

De cara al próximo Tour de Francia, Barcelona se prepara como escenario del inicio de la prueba más relevante en el calendario ciclista internacional. El FC Barcelona adelantó que la institución se involucrará en las actividades previas y actividades conexas a la salida de la carrera, contribuyendo a la imagen de la ciudad y la región ante millones de espectadores. Según informó el club, la cuenta regresiva para la edición de 2026 ya ha comenzado, y la reciente visita de Jonas Vingegaard anticipa el retorno del ciclismo mundial a Catalunya en fechas próximas.