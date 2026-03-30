Vidrala cierra la adquisición del 100% del productor chileno de envases de vidrio Cristalerías Toro por 75 millones

La constitución de Vidrala Chile, tras la adquisición de Cristalerías Toro, marca el desarrollo de una nueva plataforma de negocio del grupo en Sudamérica y refuerza la diversificación geográfica de la multinacional vasca. Esta operación, según informó el medio, supuso la compra del 100% de las acciones de la compañía chilena por un valor total de 75 millones de euros, considerando la deuda asumida en la transacción. De acuerdo con un comunicado publicado y notificado también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el proceso de integración y adquisición permite a Vidrala consolidar su presencia en el continente y prestar servicios a una audiencia extensa de clientes estratégicos en los sectores de alimentación y bebidas.

El grupo Vidrala, con sede principal en Álava, había anunciado ya en diciembre de 2025 su plan de adquisición de Cristalerías Toro, empresa situada en el área metropolitana de Santiago de Chile. Tal como indicó la compañía, el proceso culminado implica que la empresa chilena, ahora bajo el nombre de Vidrala Chile, opera completamente integrada en el conglomerado industrial del grupo vasco, que ya venía proporcionando soporte técnico durante varios años.

El medio reportó que, en el ejercicio de 2025, Cristalerías Toro contabilizó ventas por 79.915 millones de pesos chilenos, equivalentes a 75 millones de euros, y un EBITDA ajustado de 13.216 millones de pesos, traducidos en 12 millones de euros. Estas cifras reflejan la dimensión y relevancia de la firma incorporada y otorgan a Vidrala una base operativa significativa en el mercado sudamericano, enfocada en la fabricación de envases de vidrio para sectores industriales clave.

Según detalló Vidrala en su comunicación, la integración de la firma chilena abre el camino a la prestación de servicios a una amplia gama de clientes, muchos de ellos globales y complementarios con la cartera comercial del grupo. Esta estrategia, expuesta en la notificación oficial, responde a la intención de reforzar aún más la red internacional de Vidrala y asegurar una respuesta industrial robusta ante entornos comerciales cada vez más exigentes.

El consejero delegado de Vidrala, Raúl Gómez, explicó, en declaraciones recogidas por la compañía, que con el establecimiento de Vidrala Chile "iniciamos hoy una nueva etapa con el nacimiento de Vidrala Chile, integrada en un grupo multinacional con una visión firmemente industrial, de largo plazo y centrada en el cliente". Gómez también anunció que el grupo buscará "desplegar nuestro modelo vidriero, creando valor en el país, impulsando la industria y el vidrio como el material de envase chileno definitivo, al servicio de nuestra razón de ser: nuestros clientes".

La compañía subrayó que la posición financiera del grupo se mantendrá estable tras esta operación, con una deuda neta resultante situada en torno a 0,5 veces el EBITDA anual. Según declaró la empresa al medio, este saldo financiero ofrece a la multinacional suficiente margen para sostener e incluso ampliar sus operaciones, respaldada por la solidez de su estructura.

En el comunicado recogido por los medios, Vidrala destacó que este movimiento representa "un nuevo paso en la diversificación geográfica de Vidrala, selectivamente estratégica, y un impulso a la plataforma de negocio en Sudamérica, así como dar paso a una etapa basada en el despliegue del modelo industrial multinacional del grupo". La dirección de Vidrala insistió en la relevancia de la expansión y subrayó que la integración de Cristalerías Toro, ahora Vidrala Chile, permitirá consolidar alianzas con clientes existentes y abrir posibilidades de colaboración con nuevos actores internacionales en la industria del envase de vidrio.

En el cierre del comunicado, el grupo agradeció a la familia fundadora Toro por su legado industrial, reconociendo la importancia del trabajo desarrollado hasta la fecha por los equipos directivos y operativos de la empresa chilena. Vidrala mencionó que la continuidad y el compromiso del equipo humano de Vidrala Chile serán fundamentales para enfrentar el futuro y cumplir las altas expectativas de los clientes en el competitivo entorno de la fabricación de envases de vidrio.

Este proceso de adquisición y la creación de Vidrala Chile, según publicó el medio, establecen un precedente en la estrategia de expansión internacional del grupo, que contempla no solo la entrada en nuevos mercados sino también la implementación de modelos operativos multinacionales adaptados a las realidades locales, todo ello con una estructura financiera sólida y enfocada en la sostenibilidad y el largo plazo.