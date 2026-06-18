Viernes 19 de junio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 18 jun (EFE).-

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) debaten en su segunda y última jornada de cumbre la contribución de los 27 a la estabilización de Oriente Medio, un día después de la firma del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán.

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Washington/Teherán/Bürgenstock (Suiza).- Tras la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para extender la tregua y reanudar negociaciones, se mantiene la incertidumbre sobre cuándo se retomarán las negociaciones para avanzar hacia la paz.

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Tiro (Líbano).- Decenas de familias desplazadas comienzan regresar a la ciudad costera de Tiro y a otras localidades del sur del Líbano, en un lento pero emotivo retorno marcado por las huellas de la guerra, después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que extiende al territorio libanés el cese de hostilidades.

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Lima.- El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convoca una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, por un estrecho margen de unos pocos miles de votos.

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La Habana.- Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos quince años, pendiente ahora de sus resultados frente a la profunda crisis que sufre la isla y frente a las exigencias de Washington.

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Deir al Balah (Franja de Gaza).- Caminar por la avenida que vertebra la Franja de Gaza de norte a sur le costó a Bahadín Mohamed Abu al Ayín el pasado domingo la vida de su hijo de cuatro años, Rayan, a quien, según relata a EFE desde el enclave palestino, soldados israelíes mataron de un tiro en la cabeza. "¿Y a ti qué te importa el niño? ¡Que se muera!", asegura que le dijeron los soldados.

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Bogotá.- Presentación de la Misión de Observación Electoral conformada por diferentes organismos nacionales e internacionales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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Sao Paulo.- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, ofrece una rueda de prensa en São Paulo tras visitar las obras de ampliación del metro.

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Bogotá.- El registrador nacional del estado civil, Hernán Penagos, considera en una entrevista con EFE que la democracia no le puede costar muerte a Colombia, a dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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Yakarta - Indonesia cumple una semana de protestas contra las políticas de Prabowo Subianto con una nueva convocatoria de manifestaciones por parte de organizaciones estudiantiles, en medio de críticas contra el exgeneral por recortar las libertades a un nivel no visto desde el fin de la dictadura de Suharto en 1998.

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Tallin.- Los ciudadanos de Estonia muestran en las calles de Tallin confianza en los esfuerzos de su país para plantar cara a la amenaza híbrida de Rusia, aunque reconocen algunas inquietudes por la ingente cantidad de ataques cibernéticos que acompañan al hostil comportamiento de Moscú.

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Moscú.- La presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiúlina, comparece en rueda de prensa ordinaria después de varias semanas de ausencia en la escena pública por motivos de salud para informar sobre las novedades de la política monetaria.

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Londres.- Boston, la pequeña ciudad inglesa que registró el mayor apoyo al Brexit en el referéndum de 2016, afronta diez años después más obstáculos para contratar la mano de obra extranjera de la que depende su agricultura, mientras persisten las tensiones migratorias que impulsaron el voto favorable a abandonar la UE.

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Londres.- El debate sobre una posible vuelta del Reino Unido a la Unión Europea (UE), conocido como 'Rejoin', lo ha abierto una facción del Partido Laborista, pero esa posibilidad suscita abundantes dudas entre los expertos, que se preguntan qué condiciones se establecerían para el reingreso y si el club europeo estaría dispuesto a aceptarlo.

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Filadelfia (EE.UU.)- En 'Juneteenth', la festividad que marca este viernes el fin de la esclavitud en EE.UU., el papel de los afroamericanos en la independencia y fundación del país se pone en relieve en Filadelfia, el corazón de la Revolución estadounidense, donde se entrecruzan los relatos heroicos y los esfuerzos por visibilizar ese legado.

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Montevideo.- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, participa durante los actos conmemorativos del natalicio del prócer uruguayo José Gervasio Artigas en el departamento (provincia) de Canelones.

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París.- La ola de calor que afecta buena parte de Francia prevé dejar temperaturas de hasta 38 grados este jueves en el sur del país (37 en París) y mínimas superiores a los 20 grados.

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Viena.- La Orquesta Filarmónica de Viena da su famoso concierto al aire libre en el palacio de Schönbrunn. Este año estará dirigido por Lorenzo Viotti y se interpretarán piezas de Wagner y Verdi, entre otros.

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Pekín.- China celebra este viernes la tradicional Fiesta del Barco del Dragón, durante la cual están previstos millones de desplazamientos.

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Ciudad de México.- Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza.

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Seúl.- Miles de aficionados se reúnen en el centro de Seúl para ver en pantallas gigantes el partido de la Copa Mundial entre Corea del Sur y México, el segundo de la fase de grupos, después de la congregación de unas 16.000 personas en el debut de la selección surcoreana.

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Brasilia.- Los aficionados brasileños ven por televisión el partido Brasil-Haití, segunda cita de la Canarinha en el Mundial de 2026.

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Miami.- Miami se transforma en el epicentro mundialista con ‘watch parties’ para todos los gustos.

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Ciudad de México.- La comunidad haitiana en Tapachula, en el sur de México, sigue a su selección, que este viernes se enfrenta a Brasil, desde un país que para muchos comenzó como tránsito y terminó siendo destino.

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Puerto Príncipe.- Los aficionados haitianos asisten este viernes desde un país golpeado por la violencia y una grave crisis económica al partido de su selección en el Mundial 2026 contra Brasil, un sueño para aquellos que siempre han seguido a la canarinha en los torneos mundialistas.

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lgs/EFETV

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