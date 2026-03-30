Telefónica Brasil nombra a Rodrigo Rossi Monari nuevo director financiero en sustitución de David Melcon

La decisión de designar a Rodrigo Rossi Monari como nuevo director financiero de Telefónica Brasil implica que su mandato comenzará el 2 de abril de 2024 y se extenderá hasta la primera reunión que el consejo de administración celebre después de la junta general ordinaria prevista para 2028. El medio Telefónica explicó que esta transición se produce tras la salida de David Melcon Sánchez-Friera, quien asumirá el cargo de responsable del área financiera en Virgin Media O2 UK, empresa conjunta de Telefónica y Liberty Global, establecida en el Reino Unido.

Según informó Telefónica en un comunicado, la salida de Melcon Sánchez-Friera responde a la aceptación de nuevas funciones en la filial británica, dejando vacante el cargo de director financiero en la filial brasileña, conocida comercialmente como Vivo. La compañía manifestó agradecimiento hacia Melcon Sánchez-Friera, destacando su contribución durante el periodo que trabajó en la organización.

Tal como publicó Telefónica, la empresa detalló que la atribución de Rossi Monari como responsable de las finanzas busca garantizar la continuidad en la gestión y la estabilidad en el área, en un contexto de resultados positivos para la firma. El consejo de administración expresó su apoyo y confianza en el nuevo director financiero, resaltando la importancia de su rol en la etapa que se inicia.

En cuanto a los resultados financieros recientes, Telefónica Brasil reportó el 23 de febrero de 2025 un beneficio neto de 6.200 millones de reales, equivalentes a 1.032 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 11,2% en comparación con el año anterior, informó la compañía. Este desempeño se traduce en un incremento que supera el nivel de inflación registrado en Brasil durante el mismo periodo.

Por otro lado, la facturación total alcanzó los 59.600 millones de reales, es decir, 9.923 millones de euros, reflejando un impulso interanual del 6,7%. De acuerdo con los datos proporcionados por Telefónica, este resultado también se ubicó por encima del índice inflacionario nacional. Durante el cuarto trimestre, la filial brasileña obtuvo un beneficio neto de 1.900 millones reales, equivalentes a 316,4 millones de euros, y unos ingresos de 15.600 millones de reales, aproximadamente 2.597 millones de euros. Estos montos corresponden a un avance del 6,5% en beneficio neto y del 7,1% en facturación respecto al mismo trimestre del año anterior.

El anuncio de cambios en la dirección financiera se produce en un momento en que Telefónica Brasil busca consolidar su posición en el mercado local, reforzando la estructura de gestión tras el desempeño favorable mostrado en sus resultados económicos. El consejo de administración reiteró, según consignó Telefónica, el reconocimiento a la labor de Melcon Sánchez-Friera y manifestó su deseo de que tenga éxito en sus nuevas responsabilidades en Virgin Media O2 UK.

Con la incorporación de Rossi Monari en el área financiera, la empresa afronta una etapa de transición dirigida a mantener la tendencia de crecimiento y la estabilidad operativa. Según detalló el comunicado de Telefónica, la redefinición en la dirección financiera representa parte de la estrategia para responder a los desafíos del sector y adaptarse a la evolución del mercado de las telecomunicaciones.