Sony suspende temporalmente la venta de tarjetas de memoria en Japón por la crisis de escasez de semiconductores

La interrupción en la venta de tarjetas de memoria forma parte de una serie de desafíos que Sony enfrenta en el ámbito tecnológico, incluyendo recientes incrementos en el precio de sus consolas PlayStation y retrasos notables en el lanzamiento de nuevos dispositivos. Según informó el medio, Sony ha anunciado la suspensión temporal de las ventas de tarjetas de memoria CFexpress y SD en Japón a partir del 27 de marzo de 2026, responsabilizando a problemas graves en la cadena de suministro de semiconductores. La compañía advirtió que la reanudación de la comercialización de estos dispositivos dependerá de la disponibilidad futura de componentes, y la fecha específica será comunicada cuando las circunstancias lo permitan.

La filial japonesa de Sony emitió un comunicado en su sitio web destacando que la oferta de tarjetas de memoria no podrá satisfacer la demanda a corto y medio plazo. De acuerdo con la comunicación oficial, la suspensión abarca tanto los pedidos de distribuidores autorizados como los realizados directamente por clientes en la tienda Sony. La empresa subrayó que esta medida se ha tomado tras analizar la evolución del suministro y evaluar el impacto de la escasez de semiconductores sobre su capacidad de producción y distribución.

Sony detalló que las líneas de productos afectadas incluyen las tarjetas de memoria CFexpress tipo A (modelos CEA-G1920T, CEA-G960T, CEA-G480T, CEA-G240T), tipo B (modelos CEB-G480T y CEB-G240T), así como numerosas variantes de SDXC/SDHC (SF-G256T, SF-G128T, SF-G64T, SF-M512T, SF-M256T, SF-M128T, SF-E256, SF-E128A y SF-E64A). Según reportó el medio, la compañía explicó que la decisión responde a la dificultad continua para conseguir piezas clave para la fabricación, lo que ha resultado en un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

El medio detalló que Sony también transmitió disculpas a sus clientes por cualquier inconveniente generado por la suspensión de las ventas. Aclaró que mantendrá informados tanto a distribuidores como a consumidores finales a través de la página oficial de información de productos, en cuanto disponga de una evolución positiva en el suministro de semiconductores y pueda retomar la distribución regular de estas tarjetas.

En el contexto de esta suspensión, la situación de escasez de componentes no se limita a los productos de almacenamiento. Recientemente, la propia Sony comunicó un aumento en el precio de sus consolas PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal, que la compañía atribuyó públicamente a “presiones continuas” derivadas de la coyuntura económica internacional. Según consignó el medio, esta crisis en el abastecimiento de memoria RAM y almacenamiento ya había impactado previamente a la empresa, generando retrasos en la llegada de próximas generaciones de consolas PlayStation, proyectando un lanzamiento hasta, al menos, los años 2028 o 2029.

La medida tomada por Sony ilustra el impacto persistente de la crisis de semiconductores sobre la industria tecnológica, afectando no solo el desarrollo y actualización de hardware avanzado, sino también productos de uso cotidiano como los dispositivos de almacenamiento. Según publicó el medio, la compañía insistió en que analizará la evolución del mercado y las capacidades productivas antes de establecer nuevas fechas para aceptar pedidos y distribuir tarjetas de memoria en Japón.