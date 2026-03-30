(Previa) La Sub-21 busca alargar la racha ante Kosovo para dar un gran paso hacia el Europeo

La última actuación de la selección española Sub-21 incluyó el regreso de Gonzalo García al gol en partido oficial, logrando un doblete después de no anotar con el Real Madrid durante aproximadamente un mes y medio. Este hecho, sumado al contundente triunfo sobre Chipre en Lárnaca y la consistencia ofensiva exhibida en esta fase clasificatoria, constituye la antesala del siguiente reto del combinado dirigido por David Gordo: el enfrentamiento contra Kosovo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, un encuentro programado para este martes a las 19:00, válido por la séptima jornada del clasificatorio para el Europeo de 2027. Según informó Europa Press, la selección nacional buscará prolongar su racha invicta y continuar liderando el Grupo A con la intención de asegurar cuanto antes la plaza directa al torneo continental, que se celebrará en Albania y Serbia el próximo año.

Tal como publicó Europa Press, el combinado Sub-21 llega a esta cita tras arrollar 0-7 a Chipre, con goles repartidos entre Gonzalo García (dos tantos), Fer López, Mayenda, Adrián Niño y Joel Roca, así como un autogol del jugador chipriota Harry Mills. Con esta victoria, el equipo de David Gordo suma seis triunfos en seis encuentros, acumulando 24 goles a favor y solo 2 en contra, lo que lo convierte en el equipo más goleador y menos goleado del grupo. La diferencia de cinco puntos sobre Finlandia, segundo clasificado y principal perseguidor por la clasificación directa, refuerza la posición dominante de España en el grupo.

El rival, Kosovo, aparece como uno de los equipos que ha logrado marcar a la Sub-21 de España en esta fase clasificatoria, junto a Finlandia. En el encuentro de la primera vuelta, España venció a Kosovo por 1-3. Kosovo, dirigido por Hekuran Kryeziu, ocupa la cuarta posición en la tabla con ocho puntos. Ha conseguido victorias claras ante Chipre (0-4) y San Marino (7-0), y mantiene una característica distintiva: no ha perdido ningún partido fuera de casa, sumando una victoria y dos empates, y no ha encajado goles jugando como visitante, según detalló el medio Europa Press.

El desafío para España radica en romper la resistencia defensiva de Kosovo en condición de local y mantener, o incluso ampliar, la ventaja sobre Finlandia, que también disputa su partido contra Chipre esta misma jornada. El resultado de ambos encuentros podría dejar a la selección nacional a un paso de la clasificación directa al Europeo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, David Gordo podría introducir modificaciones en la alineación titular respecto al partido anterior. En la portería, Fran González del Real Madrid podría recibir la oportunidad de salir como titular. El seleccionador no podrá contar con los dos centrales habitualmente titulares por lo que se espera que siga valorando distintas alternativas para esa zona defensiva. Marc Bernal, quien debutó recientemente ante Chipre y figura como uno de los referentes de esta generación, podría mantenerse en la alineación inicial. Entre las opciones en el centro del campo figuran también Fer López y Chema Andrés.

Tras la presencia de Mayenda y Joel Roca como titulares en el reciente triunfo en Lárnaca, se barajan las incorporaciones desde el inicio de Pablo García y Jan Virgili por las bandas. En el ataque, Gordo dispone tanto de Gonzalo García, autor de dos goles ante Chipre, como de Adrián Niño, que también marcó en el último compromiso ingresando desde el banquillo.

Europa Press reportó además que este partido será la tercera ocasión en la que la selección española Sub-21 dispute un encuentro en Alcalá de Henares, ciudad natal del técnico David Gordo, y la primera desde 2011. Anteriormente, el combinado Sub-21 jugó en este escenario en 2004, en un amistoso frente a Inglaterra, y en 2011, cuando empató 1-1 en un amistoso ante Bielorrusia, alineando a futbolistas como David de Gea, Thiago Alcántara, Dani Parejo, Bojan Krkic e Iker Muniain.

El objetivo que maneja el conjunto español pasa por asegurar su presencia en el Campeonato de Europa Sub-21, manteniendo la racha de éxitos para consolidar el trabajo de la nueva generación. Europa Press detalló que el resultado actual sitúa a la Sub-21 como la máxima candidata del grupo y con escasa oposición en el corto plazo, al margen de un posible repunte del equipo finlandés en las próximas fechas.