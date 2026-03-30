Once muertos más en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano

La interrupción del suministro eléctrico en las regiones de Hasbaya, Arqub y Chebaa acompañó una serie de ataques y bombardeos ejecutados por fuerzas israelíes en varias localidades del sur de Líbano, según publicó el medio libanés L’Orient-Le Jour. Las acciones militares israelíes, dirigidas contra áreas residenciales y estructuras consideradas estratégicas, han dejado múltiples víctimas mortales y han provocado la evacuación de poblaciones enteras mientras continúan las tensiones en la frontera.

De acuerdo con L’Orient-Le Jour, los recientes operativos militares han cobrado la vida de al menos once personas a raíz de ataques llevados a cabo por el ejército israelí en el sur del país. Cuatro de estas víctimas murieron cuando un ataque aéreo impactó el mercado de Bint Yebeil. A esto se suman otras tres muertes provocadas por un bombardeo anterior de las fuerzas israelíes contra la aldea de Hanuiyé, en el distrito de Tiro. El mismo distrito acogió otra ofensiva que resultó en el fallecimiento de cuatro personas en la localidad de Chehabiyé, tras la destrucción de un edificio a causa de un bombardeo.

El medio L’Orient-Le Jour detalló que las operaciones israelíes se han extendido hacia otros puntos, como el barrio Marej al Safa de Shukin, en la región de Nabatiye. Los ataques aéreos también alcanzaron Hanin y Yater, en el área de Bint Yebeil, al igual que Kafra en el mismo distrito. La zona de Kafur, también en Nabatiye, resultó atacada desde el aire, y se registró una explosión en una vivienda en Naqura, situada en Tiro. Las incursiones aéreas afectaron igualmente a los poblados de Sauané y Majdel Selm, en Marjayún.

La ofensiva israelí no se limitó exclusivamente a bombardeos aéreos. L’Orient-Le Jour consignó que la artillería israelí atacó Hanín, Jiam y Tulín —en el distrito de Marjayún— además de Esrifa, en Tiro. Se reportaron disparos de artillería sobre el triángulo Jiam-Marjayún-Ebel Saqi, así como sobre Debín en Marjayún y Baraachit en Bint Yebeil. Algunos de estos ataques ocasionaron apagones amplios, agravando las condiciones de vida de la población local.

Además de los daños provocados por el fuego y los proyectiles, las autoridades libanesas han reportado impactos de proyectiles de fósforo y la creación de cortinas de humo en las localidades de Bayada y Wadi Hamul. Según lo registrado por L’Orient-Le Jour, estos eventos coincidieron con explosiones en zonas donde operan tropas israelíes desplegadas cerca de la línea fronteriza.

La situación en el sur de Líbano derivó también en intercambios de fuego, con el lanzamiento confirmado de cohetes desde territorio libanés hacia el Estado de Israel, describió L’Orient-Le Jour. Este escenario ha contribuido al aumento de la tensión militar, expandiendo el riesgo de confrontaciones de mayor escala.

En relación con las operaciones en Beirut, el Ejército israelí difundió que ha destruido “más de un centenar de torres” supuestamente utilizadas por el grupo Hezbolá en esa ciudad. Según el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las estructuras bombardeadas tenían el objetivo de servir como centros de mando, control y resguardo de actividades calificadas de terroristas contra civiles israelíes y contra el propio ejército. El reporte militar informó que tres altos mandos de Hezbolá murieron en los últimos ataques sobre la capital libanesa, entre ellos Hamza Ibrahim Rakin, identificado como el segundo al mando de la Unidad 1800.

Las autoridades israelíes añadieron que otro oficial de operaciones y un miembro más de la misma Unidad 1800 resultaron muertos. Según la versión israelí recogida por L’Orient-Le Jour, esta unidad es responsable de la coordinación de operaciones entre Hezbolá y varias agrupaciones palestinas en diferentes frentes, incluyendo Líbano, Gaza, Siria y Cisjordania.

Como parte de sus acciones, el Ejército israelí emitió, según publicó L’Orient-Le Jour, una orden de evacuación dirigida a seis localidades del valle de la Becá: Zalaya, Labaya, Yohmar y Sohmar en Becá occidental, así como Qalaya y Delafi. La medida, calificada de "aviso urgente", busca desplazar a los residentes hacia el norte de la ciudad de Karaún ante la posibilidad de ataques adicionales o nuevos enfrentamientos. Avichai Adrai, portavoz militar israelí en árabe, afirmó que “las actividades terroristas de Hezbolá están obligando a las FDI a actuar con contundencia en esas zonas”. Añadió que “no tenemos intención de hacerles daño” y pidió a los habitantes que se muevan hacia el norte para evitar poner en peligro su vida ante un eventual avance hacia el sur.

En el marco de estos acontecimientos, el Ministerio de Sanidad libanés comunicó —según recoge L’Orient-Le Jour— que desde el 3 de marzo, fecha del inicio de la ofensiva israelí, han fallecido 1.247 personas y 3.680 han resultado heridas en Líbano como consecuencia de los enfrentamientos, bombardeos y otras acciones militares desplegadas en el territorio.