Lorenzo mantiene su once de gala

Guadalajara (México), 23 jun (EFE).- El delantero del Bayern de Múnich Luis Díaz ha superado la molestia muscular que le afectó la semana pasada y destaca en el once de Colombia que se enfrenará este martes en Guadalajara contra República Democrática del Congo en el cierre de la segunda jornada del Grupo K del Mundial.

Colombia se impuso en el debut a Uzbekistán por 1-3 y RDC sustrajo un empate 1-1 a Portugal, que hoy, en la apertura de la segunda fecha, vapuleó por 5-0 a los Lobos Blancos uzbekos.

Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica; Davinson Sánchez, Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz Y Luis Javier Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.