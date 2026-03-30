La presoterapia "no debe considerarse una solución para trastornos circulatorios ni un tratamiento estético definitivo"

El auge reciente en la adquisición de botas de compresión y equipos de presoterapia para uso doméstico ha llamado la atención de profesionales del sector, debido a que cada vez más usuarios emplean estas tecnologías con la idea de mejorar su recuperación deportiva o cambiar su apariencia física. Según publicó la agencia de noticias Europa Press, especialistas de la Universidad Europea advierten que estos dispositivos solo ofrecen un alivio momentáneo de la hinchazón y la pesadez, sin aportar beneficios permanentes ni abordar el origen de los problemas circulatorios o estéticos.

Tal como detalló Europa Press, la profesora adjunta del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Europea, Sara Mogedano, y el catedrático de la misma institución, Carlos Romero, insistieron en que la presoterapia debe considerarse únicamente un complemento dentro de estrategias más amplias para el bienestar y la recuperación muscular. Ambos recalcaron que estos métodos no constituyen una solución auténtica para los trastornos vasculares ni un remedio definitivo para las cuestiones estéticas. El medio cita a los expertos explicando que la técnica consiste en la aplicación de compresiones neumáticas intermitentes diseñadas para facilitar el movimiento de la linfa y mejorar el retorno venoso.

Mogedano explicó que un equipo de calidad puede ayudar a trasladar los líquidos acumulados en los tejidos, ofreciendo una mejoría en la sensación de hinchazón y pesadez, aunque de manera transitoria. Añadió que la reducción de volumen observada tras las sesiones de presoterapia responde al desplazamiento de líquidos y no a una modificación de la cantidad de tejido adiposo. En consecuencia, no representa una solución para la causa subyacente de la retención de líquidos o el exceso de grasa, señaló Europa Press.

Según detalló el medio, los expertos pusieron énfasis en que el fenómeno del consumo de estos dispositivos se potencia a través de la promoción realizada en redes sociales, donde frecuentemente aparecen en el contexto de rutinas de recuperación física o cuidados estéticos. Romero consideró que los creadores de contenido deberían actuar con responsabilidad al presentar estos productos, ya que muchas veces omiten advertir sobre sus verdaderas indicaciones y contraindicaciones. En palabras del catedrático, “la promoción en redes sociales frecuentemente aparece asociada a rutinas de recuperación o cuidado estético, sin especificar adecuadamente sus indicaciones reales”.

Respecto a los riesgos, los especialistas citaron posibles complicaciones que pueden surgir de un uso inadecuado, especialmente cuando los aparatos se emplean sin la supervisión de un profesional sanitario. Según consignó Europa Press, Carlos Romero puntualizó que la aplicación de presión externa puede agravar cuadros como trombosis venosa profunda, infecciones activas y enfermedades cardiovasculares no controladas, con mayor probabilidad de efectos adversos en quienes desconocen si tienen contraindicaciones médicas.

Europa Press también apuntó que, frente a este escenario, los fisioterapeutas hacen hincapié en la necesidad de que las personas consulten a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento con presoterapia, sobre todo si padecen patologías previas. Los expertos insisten en que el uso seguro de estos dispositivos depende de una evaluación clínica individual que tenga en cuenta el historial y las condiciones particulares de cada usuario.

El medio recogió que la expansión del mercado de la presoterapia doméstica responde a la facilidad con la que se encuentran equipos de diferentes gamas en comercios y plataformas digitales, muchos de los cuales prometen beneficios que no siempre cuentan con un soporte científico robusto. Ante la popularidad de estos productos, los especialistas de la Universidad Europea reiteraron que su empleo debe mantenerse dentro de límites realistas y nunca reemplazar la intervención médica o fisioterapéutica profesional.

Las declaraciones de Mogedano y Romero, reportadas por Europa Press, destacan la importancia de un manejo adecuado de las expectativas al adquirir dispositivos de presoterapia y, especialmente, de consultarlo siempre con un fisioterapeuta o un médico si existen dudas sobre su uso o los posibles efectos adversos. Ambos concluyeron su posición con un llamado a la responsabilidad, dirigido tanto a los fabricantes como a quienes difunden información en redes sociales, instando a que la comunicación sea transparente y basada en criterios clínicos y científicos.