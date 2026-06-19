SpaceX prepara una emisión de deuda superior a los 17.500 millones de euros

SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, prepara su irrupción en el mercado de deuda con la emisión de hasta 20.000 millones de dólares (17.500 millones de euros) en bonos, con los que busca refinanciar un préstamo puente que vence en poco más de un año, apenas una semana después de su debut en Bolsa con la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

De esta manera, los bancos que trabajan con SpaceX darán inicio a una ronda de contactos y reuniones la próxima semana para planear esta emisión, según informa la agencia 'Bloomberg' citando fuentes familiarizadas con el asunto, aunque sostiene que los planes y las fechas establecidas están sujetas a posibles cambios.

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Los bonos emitidos contarían con alta calificación después de que la compañía recibiera calificaciones de nivel 'BBB' por parte de las tres principales agencias calificadores de bonos, lo que facilita a SpaceX obtener financiación más asequible.

Moody's y Fitch calificaron la deuda de SpaceX con 'Baa1' y 'BBB+' respectivamente, tres escalones por encima del grado especulativo. S&P Global asignó a la compañía de Elon Musk una calificación de 'BBB', un escalón por debajo.

En concreto, la empresa aeroespacial aspira a refinanciar un préstamo puente por valor de 20.000 millones de dólares con vencimiento en septiembre de 2027 y que constituía el montante más elevado de la deuda a largo plazo de SpaceX, que se elevaba a 29.100 millones de dólares en el pasado mes de marzo.

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Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley serán las entidades encargadas de gestionar la emisión de bonos y fueron los mismo bancos quienes otorgaron a SpaceX la financiación del préstamo puente, según indican las fuentes consultadas por Bloomberg.

En la documentación registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para su salida a Bolsa, SpaceX reveló que, en el primer trimestre de 2026, incurrió en pérdidas de 4.276 millones de dólares (3.695 millones de euros), multiplicando por ocho los 'números rojos' de 528 millones de dólares (456 millones de euros) del mismo periodo de 2025, mientras que los ingresos alcanzaron 4.694 millones de dólares (4.056 millones de euros), un 15,4% más que un año antes.

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En el conjunto de 2025, SpaceX registró pérdidas de 4.937 millones de dólares (4.266 millones de euros), en contraste con las ganancias de 791 millones de dólares (684 millones de euros) de 2024. De su lado, los ingresos de la compañía el año pasado crecieron un 33,2%, hasta 18.674 millones de dólares (16.137 millones de euros).

La OPI de SpaceX permitió a la empresa ingresar finalmente unos 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras hayan ejercido completamente la opción de sobreasignación ('greenshoe').