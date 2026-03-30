La Comisión Europea confirma un ciberataque a su infraestructura en la nube y el robo de datos en el portal Europa.eu

El atacante que ha reivindicado la autoría del acceso no autorizado sostiene que obtuvo más de 350 gigabytes de información, entre los que se incluyen bases de datos y registros asociados a empleados del organismo, según reportó Bleeping Computer. Con el objetivo de demostrar la veracidad de sus afirmaciones, el ciberatacante proporcionó capturas de pantalla que presentan datos personales de trabajadores de la Comisión Europea y del sistema de correo electrónico institucional. Junto a estas evidencias, comunicó públicamente su intención de filtrar la información en internet, descartando la opción de un posible rescate económico o negociación para evitar su publicación.

Según publicó Bleeping Computer, el ciberataque se detectó el pasado martes 24 de marzo y motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad de la Comisión Europea, que confirmó la intrusión sobre su infraestructura en la nube. Este entorno informático forma parte del portal Europa.eu, que centraliza la presencia digital de los servicios y páginas web europeas dirigidas a ciudadanos y otros usuarios. Tras tomar conocimiento del incidente, la Comisión implementó medidas de mitigación consideradas necesarias para proteger tanto la continuidad de los servicios como la integridad de los datos, priorizando que la disponibilidad de los portales web no quedara interrumpida.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la Comisión Europea y consignado por Bleeping Computer, se establecieron contactos con las entidades sindicales y organizaciones internas que pudieran haberse visto impactadas por la filtración de información, mientras el equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad continúa los trabajos de análisis forense. Las primeras indagaciones indican que los sistemas internos sensibles de la Comisión no han resultado afectados por el ataque, aunque la investigación para determinar el alcance real del acceso y la naturaleza exacta de la información sustraída sigue en curso.

La estructura digital comprometida actúa como puerta de entrada a diferentes servicios clave para usuarios y empleados, resaltando la magnitud que podría alcanzar la brecha de seguridad en función de los datos involucrados. Fuentes de la Comisión confirmaron a Bleeping Computer que el robo de información afecta a diversos sitios web alojados bajo la plataforma Europa.eu, donde se integran recursos institucionales y herramientas de servicio a la ciudadanía europea y actores internacionales.

En relación con la postura institucional tras el ataque, la Comisión Europea aseguró que las lecciones extraídas de este episodio contribuirán a fortalecer sus estrategias y medidas de protección cibernética. Según el comunicado mencionado por Bleeping Computer, se implementarán acciones adicionales para aumentar la seguridad de los sistemas y datos internos, subrayando el compromiso de la Unión Europea frente a la amenaza constante de ataques informáticos.

La Comisión puntualizó que la Unión Europea avanza en el desarrollo de marcos regulatorios y normativos, tales como el Reglamento de Ciberseguridad, la Directiva NIS2 y la Ley de Cibersolidaridad, cuyo objetivo es elevar la resiliencia de infraestructuras y servicios esenciales. En ese marco, el organismo europeo reiteró la importancia de la colaboración entre países miembros y la necesidad de adaptarse a un contexto de ciberamenazas persistentes.

De acuerdo con la información recabada por Bleeping Computer, aunque la identidad del atacante no ha sido confirmada oficialmente, el responsable del incidente comunicó que su propósito no se centra en obtener compensaciones económicas, sino en divulgar el contenido sustraído. Hasta el momento, la Comisión Europea sigue supervisando la situación de seguridad y monitorea la posible difusión de material robado por canales digitales.

El impacto de la filtración es evaluado en una serie de reuniones y procedimientos internos, que involucran tanto a expertos en ciberseguridad como a instancias administrativas de la Unión Europea. La difusión posterior de los datos podría incrementar los riesgos de suplantaciones de identidad, ciberataques dirigidos contra empleados o explotación de vulnerabilidades detectadas en los sistemas afectados.

El medio Bleeping Computer detalló que, ante la gravedad del suceso, la Comisión continuará informando y colaborando con los organismos pertinentes de la Unión Europea para asegurar una gestión coordinada de la crisis y una revisión exhaustiva de los hechos. Entre las tareas prioritarias figuran el seguimiento del flujo de información en internet, la actualización de protocolos de protección y la implementación de mejoras tecnológicas para impedir ataques similares en el futuro.

El registro del incidente también se suma a una serie de eventos recientes que han afectado a otras instituciones europeas, subrayando la relevancia de nuevas regulaciones y la urgencia de actualizar mecanismos de defensa digital. Conforme avanza la investigación, la experiencia adquirida en este proceso servirá como referencia en la evolución de políticas regionales relacionadas con la ciberseguridad y la protección de datos en el entorno digital europeo.