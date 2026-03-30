Iberia acuerda con los sindicatos los términos de un ERE voluntario que suprimirá 996 empleos

El acuerdo establece que los trabajadores de Iberia que accedan a la prejubilación podrán hacerlo desde los 61 años en tierra y entre el personal de pilotos, y desde los 58 años en el caso de los tripulantes de cabina de pasajeros, según informó la compañía. Este mecanismo, incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario, aborda la salida ordenada de parte del personal como parte de un proceso de reestructuración que afecta prácticamente a toda la plantilla tanto en vuelo como en tierra.

Según consignó el medio, Iberia y los sindicatos representativos de vuelo (SEPLA, SITCPLA, STAVLA, Candidatura Independiente, UGT vuelo y CCOO vuelo) y de tierra (CCOO, UGT y ASETMA) formalizaron el lunes las condiciones del proceso. El pacto contempla la extinción de hasta 996 contratos laborales mediante bajas voluntarias, lo que se traducirá en la salida de 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros y 753 empleados de tierra.

De acuerdo con lo publicado, las bajas voluntarias para todos los colectivos contemplan una indemnización equivalente a 35 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 30 mensualidades y un mínimo garantizado de un año de remuneración. Este esquema pretende ofrecer un incentivo tanto para quienes decidan acogerse a la salida como para la propia empresa, que busca ajustar su estructura mientras mantiene el diálogo con la representación sindical.

El pacto se cerró con organizaciones sindicales que representan el 92% de las secciones tanto de vuelo como de tierra, según los datos difundidos por Iberia, lo que evidencia un alto grado de consenso social en la negociación de las condiciones. Las salidas anticipadas o prejubilaciones, en función del colectivo al que pertenezca el trabajador, se definirán según lo pactado: para empleados de tierra y pilotos será a partir de los 61 años, mientras que el personal de cabina podrá acceder desde los 58 años.

Tal como detalló la compañía, el objetivo del ERE voluntario es afrontar una profunda reestructuración en la organización de la aerolínea. Iberia manifestó que las medidas adoptadas permitirán garantizar la sostenibilidad de la empresa ante los nuevos retos del sector, así como adaptar la estructura operativa y de recursos humanos.

El proceso se produce en un contexto más amplio de transformaciones dentro del sector aeronáutico, con el fin de ajustar capacidades a la demanda y a los marcos regulatorios y económicos actuales, según explicó la propia Iberia. De acuerdo con lo que expresó la aerolínea, la gestión ordenada a través del diálogo colectivo ha sido clave para hallar fórmulas que aminoren el impacto social de la reducción de plantilla.

Los representantes sindicales implicados en esta negociación pertenecen a distintas ramas del personal, lo que permitió cubrir de forma global las diversas necesidades entre pilotos, tripulación de cabina y trabajadores en tierra. Este enfoque, de acuerdo con las organizaciones participantes citadas por la compañía, persigue que las condiciones de salida se ajusten a cada colectivo, atendiendo a las particularidades de sus perfiles profesionales y perspectivas de empleabilidad.

Las cifras confirmadas por la empresa dejan ver que la mayor parte de los afectados corresponde a las áreas de tierra, lo que se relaciona con la reorganización de procesos y la digitalización de distintas funciones que, según fuentes sindicales citadas por Iberia, están modificando de forma sustancial el entorno laboral dentro de la compañía.

El ERE voluntario, según el medio, forma parte de un paquete de medidas más amplio que Iberia ha venido negociando con los trabajadores para acomodar su estructura a las necesidades de mercado y eficiencia interna. La compañía remarcó que este tipo de procesos cuentan con respaldo social mayoritario y forman parte de las herramientas habituales para abordar ajustes de plantilla con criterios de voluntariedad y acompañamiento económico.

Los detalles sobre plazos, procedimientos internos de solicitud y mecanismos de información para los trabajadores afectados se concretarán en las próximas semanas, conforme a los acuerdos alcanzados y bajo la supervisión de la representación sindical. La aerolínea, tal como consignó el medio, buscará completar la salida de los trabajadores afectados en distintas fases, de acuerdo con la planificación operativa e instrucciones de los órganos de dirección.

Los interlocutores sindicales valoraron la existencia de garantías asociadas a la indemnización y la previsión de acompañamiento, y subrayaron que buscaron, dentro de las restricciones económicas de la compañía, el mayor grado posible de protección para los profesionales afectados.

De este modo, la reestructuración asumida por Iberia implica una reorganización significativa en los equipos de trabajo, con una reducción de plantilla que tiene impacto tanto en los servicios directos de vuelo como en las tareas en tierra, incluidas aquellas vinculadas a la atención al cliente, operaciones técnicas y soporte administrativo. Todas las medidas cuentan con el respaldo normativo recogido en la legislación laboral española, conforme al procedimiento y las características establecidas en los acuerdos de este tipo, según resaltó la compañía.