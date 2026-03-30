Gonzalo García: "Cuando me retire quiero en mi museo una Champions con el Madrid y un Mundial con España"

Gonzalo García considera que el hecho de haber vivido en diferentes lugares y jugado en equipos de Argentina, Madrid y Mallorca representa una de sus mayores ventajas, al haber adquirido nuevas experiencias tanto dentro como fuera del campo. El delantero internacional sub-21 del Real Madrid expresó que haber conocido diferentes personas y ambientes desde joven ha enriquecido tanto su desarrollo personal como deportivo. En una entrevista publicada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el futbolista relató que estas experiencias le brindaron la posibilidad de comprender distintas formas de vivir el fútbol y formar parte de variados grupos de compañeros.

Según difundió la RFEF, el atacante compartió que su mayor anhelo profesional es conquistar los títulos más importantes del fútbol mundial. En sus palabras: "Cuando me retire quiero en mi museo una Champions con el Madrid, una Liga, un Mundial con España". García manifestó que desde niño sueña con lograr grandes éxitos con el club blanco y con la selección, mencionando también su ilusión por jugar Mundiales, Eurocopas y otros torneos al máximo nivel.

El joven atacante afirmó que vestir la camiseta de la selección sub-21 representa un motivo de orgullo. En la misma entrevista, comentó que siempre buscará contribuir al equipo aportando su principal habilidad: marcar goles. García destacó la importancia de entregar su mejor rendimiento en cada convocatoria y señaló que, pese a su corta edad, comparte con muchos jóvenes el deseo de alcanzar los objetivos más ambiciosos en el fútbol.

Tal como reportó la RFEF, el futbolista expresó su deseo de participar en unos Juegos Olímpicos. Comentó que disputar este torneo sería motivo de enorme ilusión y explicó que para llegar a esa instancia la selección española sub-21 deberá realizar un excelente ciclo en el próximo Campeonato de Europa sub-21 y asegurar la clasificación necesaria. García subrayó la relevancia del trabajo colectivo y el compromiso del grupo para alcanzar ese objetivo.

En el diálogo con la RFEF, el jugador recordó también algunas de las experiencias vividas junto al primer equipo del Real Madrid, como su presencia en el Mundial de Clubes. Aseguró que vivió estas situaciones como un privilegio inesperado, ya que la rápida sucesión de acontecimientos puede ser difícil de asimilar para un futbolista de su edad. Pese a ello, consideró que la estabilidad personal que le otorgan su entorno familiar y sus amistades le permite mantener la serenidad y conservar los valores que lo han acompañado desde el inicio de su trayectoria.

Durante la entrevista, García insistió en la relevancia de no perder la esencia que lo caracteriza, independientemente de los éxitos o cambios que puedan ocurrir en su carrera. Sostuvo que la cercanía de su familia y amigos es fundamental para sostener su desarrollo tanto en el aspecto humano como en lo deportivo. El medio de la RFEF detalló que el atacante considera imprescindible rodearse de personas de confianza y continuar trabajando con humildad pese a las oportunidades que se presentan gracias a su progreso profesional.

El paso de Gonzalo García por diferentes clubes y países desde categorías inferiores le ha brindado, según aseguró al medio federativo, una visión global del fútbol y la vida. El delantero valoró especialmente la influencia de esta diversidad de experiencias para afrontar los retos actuales en su carrera. Añadió que se propone aprovechar todas las enseñanzas obtenidas en su recorrido para contribuir al éxito de sus equipos, tanto en competencias nacionales como internacionales.

El entrevistado concluyó señalando, según consignó la RFEF, que su motivación principal radica en sumar títulos y dejar una huella positiva para su país y sus clubes. García afirmó que perseverará en la búsqueda de los mayores logros y continuará soñando con formar parte de los proyectos más relevantes del fútbol español e internacional.