El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí comunicó que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, sostuvo recientemente una conversación telefónica con el Rey Felipe VI de España para analizar los efectos de los acontecimientos recientes en Medio Oriente, en particular la seguridad regional tras las hostilidades ocurridas en semanas recientes. Durante la llamada, informó el organismo saudí a través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, ambas autoridades evaluaron los últimos hechos en la zona y su impacto tanto en la estabilidad regional como internacional. De acuerdo con la información oficial reseñada por el ministerio, el monarca español expresó la solidaridad de España ante los ataques registrados contra Arabia Saudí y manifestó el apoyo de su país a las políticas adoptadas por el gobierno saudí para preservar la seguridad nacional.

Según reportó la nota divulgada por las autoridades saudíes, la conversación también incluyó un intercambio sobre la agravada crisis desencadenada en Oriente Próximo como consecuencia directa de la guerra desarrollada entre Estados Unidos, Israel e Irán. El comunicado detalló que Felipe VI condenó los ataques de los que Arabia Saudí ha sido objetivo en las últimas semanas y confirmó el respaldo de España a las iniciativas y decisiones implementadas desde Riad para proteger tanto su integridad territorial como la estabilidad de su población.

La situación actual en la región está marcada por una escalada de violencia derivada de la ofensiva militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Según consignó el Ministerio de Exteriores saudí y confirmaron fuentes diplomáticas citadas por medios internacionales, esta operación ha resultado en la muerte de alrededor de 1.500 personas, incluidas figuras de alto rango de la estructura política y militar iraní, entre ellos el líder supremo ayatolá Alí Jamenei. Como represalia, Irán ha incrementado su actividad militar atacando posiciones y activos estadounidenses en diferentes puntos estratégicos de Oriente Próximo, lo que incluye zonas de Arabia Saudí, explicó el comunicado reseñado por el departamento saudí.

El comunicado emitido por la cartera de Exteriores de Arabia Saudí enfatizó la voluntad de ambos países de continuar el diálogo y la colaboración para contribuir a la contención de tensiones y favorecer la seguridad regional. Durante el intercambio, el monarca español destacó el valor de la cooperación bilateral y reiteró el compromiso de Madrid de respaldar los esfuerzos de Riad para resguardar la estabilidad en el contexto de la actual crisis. Según publicó el ministerio saudí, ambas partes subrayaron la importancia de mantener la coordinación diplomática frente a los riesgos que enfrenta Medio Oriente en esta fase del conflicto.

El texto difundido por Exteriores incluye, además, un recordatorio del clima de inseguridad que se vive en la región a raíz del conflicto, así como del efecto de dichos ataques sobre la seguridad interna de Arabia Saudí. La llamada, que se inscribe en una serie de contactos entre altos mandatarios europeos y líderes de Oriente Próximo, se produce en un momento de creciente preocupación internacional por el curso de la guerra y sus repercusiones sobre el equilibrio político en la zona, detalló el Ministerio de Exteriores saudí en su declaración.

Las acciones recientes de Irán, encaminadas a responder a la ofensiva militar aliada, han generado nuevas dinámicas en los escenarios de seguridad, lo que ha motivado que otros líderes europeos también expresen su respaldo a Arabia Saudí, según las informaciones recopiladas por la cartera saudí. El ministerio insistió en que la conversación telefónica permitió reafirmar compromisos existentes entre Madrid y Riad tanto en términos de cooperación institucional como en materia de seguridad.

Finalmente, la nota oficial publicada por el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí recogió que el Rey Felipe VI reconoció la importancia estratégica de la alianza con Riad, así como la necesidad de adoptar respuestas coordinadas entre países aliados para reducir los niveles de inestabilidad y prevenir la expansión del conflicto a otros territorios del Golfo y de la región más amplia de Oriente Próximo.