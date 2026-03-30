El pívot español Aday Mara jugará la Final Four de la NCAA con los Michigan Wolverines

Aday Mara consiguió una actuación destacada que le permitió mantenerse en la carrera por el campeonato universitario estadounidense, al guiar a los Michigan Wolverines a la Final Four tras vencer a Tennessee Volunteers. De acuerdo con la información publicada por el medio, Mara se posicionó como uno de los elementos decisivos del encuentro, contribuyendo con 11 puntos, cuatro rebotes, un robo y dos tapones en apenas 17 minutos en la cancha. Tras este triunfo por 95-62, el equipo de Michigan avanzó a uno de los principales retos del torneo conocido como la ‘Locura de Marzo’ (‘March Madness’), alcanzando una instancia donde sólo permanecen los mejores equipos del baloncesto universitario en Estados Unidos.

Según consignó la fuente, la próxima prueba para los Wolverines será frente a los Arizona Wildcats. Este partido representa la primera participación de Mara en la Final Four y se disputará el sábado siguiente. Los Wildcats aseguraron su lugar tras dejar fuera a los Purdue Boilermakers con un marcador de 79-64. El objetivo, para ambos conjuntos, será avanzar hacia el partido definitivo y competir por el título nacional, en un evento que tendrá como escenario la ciudad de Indianápolis entre el 4 y el 6 de abril.

El medio indicó que, mientras Mara mantiene sus aspiraciones de lograr el campeonato universitario, otro jugador español concluyó su participación en el torneo. Álvaro Folgueiras, quien defiende los colores de los Iowa Hawkeyes, se despidió tras caer ante los Fighting Illini por 71-59. Durante el partido, Folgueiras estuvo en la pista durante ocho minutos, en los que no sumó puntos, aunque logró un robo de balón y un tapón.

Tal como detalló la fuente, la participación de Mara ha sido relevante para el cuadro de Michigan en una de las etapas más seguidas del baloncesto de formación en Estados Unidos, donde los encuentros decisivos definen el futuro de los jóvenes talentos que buscan destacar en el deporte universitario estadounidense. La competencia pone en juego la oportunidad de inscribir el nombre en la historia del baloncesto universitario, en un torneo que representa cada año una plataforma clave para quienes aspiran a proseguir sus carreras deportivas a nivel profesional.