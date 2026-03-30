El mayor fondo multilateral para el clima instalará su sede regional en Panamá

Ciudad de Panamá, 30 mar (EFE).- El Fondo Verde para el Clima (FVC), el mayor fondo del mundo para el clima, instalará una sede regional para América Latina y el Caribe en Ciudad de Panamá, convirtiendo al país en un "hub (centro logístico) de finanzas verdes", informó este lunes el Gobierno panameño.

"La decisión de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima es una señal clara de confianza en Panamá. Nuestro país ha demostrado que puede liderar con resultados, combinando crecimiento económico, conservación de la naturaleza y acción climática", dijo el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

La junta directiva del fondo anunció la selección de Panamá para levantar la oficina tras "casi un año de trabajo técnico y diplomático" del Gobierno, según detalló el Ministerio de Ambiente panameño. La propuesta, hecha por varios ministerios, destacó por la geografía, "su capacidad logística" y "compromiso con la acción climática".

"Desde Panamá, el Fondo Verde invertirá tecnologías emergentes que transformarán la vida de cientos de millones de personas en toda América Latina", agregó el ministro.

La elección del país centroamericano como sede regional del fondo lo "consolida como un 'hub' regional para las finanzas verdes, reforzando su papel como socio clave en la respuesta global frente al cambio climático", según explicó la directora Operativa de Cambio Climático, Ana Luisa Aguilar.

El Fondo Verde para el Clima, elemento fundamental del histórico Acuerdo de París, es el mayor fondo climático del mundo encargado de apoyar a los países en desarrollo para elevar y alcanzar sus objetivos de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional hacia trayectorias de bajas emisiones y resilientes al clima, según su página web.

Destina parte de sus fondos a movilizar flujos financieros del sector privado hacia oportunidades de inversión atractivas y rentables en materia de sostenibilidad climática. Tiene el mandato de invertir el 50 % de sus recursos en mitigación y el 50 % en adaptación, en su equivalente en subvenciones.

El Consejo del Fondo Verde para el Clima (GCF), que es el responsable de la gobernanza y la supervisión de la gestión del fondo, fue establecido por 194 gobiernos signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es independiente y se rige por las directrices de la Conferencia de las Partes de la Convención.EFE