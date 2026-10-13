Sandra Cuevas pide a Harfuch poner a dieta a policías mexicanos tras comparar su físico con los de España y Francia: “Parecen modelos”

Sandra Cuevas pidió a Omar García Harfuch poner a dieta a los policías mexicanos tras quedar sorprendida con el físico de los uniformados europeos.

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Sandra Cuevas volvió a llamar la atención en redes sociales luego de comparar la apariencia de los policías mexicanos con la de los uniformados que encontró durante su estancia en Europa.

En una transmisión en vivo por TikTok, la exalcaldesa de Cuauhtémoc pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, impulsar el ejercicio físico entre los elementos de seguridad del país.

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Entre comentarios y risas, la también empresaria aseguró que los policías españoles parecen modelos y señaló que sus colegas mexicanos deberían mejorar su condición física.

Sus declaraciones también incluyeron referencias a los uniformados franceses, quienes, según relató, igualmente llamaron su atención durante sus recorridos por Europa.

Sandra Cuevas pidió a Omar García Harfuch poner a dieta a los policías mexicanos tras elogiar el físico de los uniformados de España y Francia. (Infobae)

Sandra Cuevas compara a policías mexicanos con los de España

Durante la transmisión, Cuevas recordó la impresión que le causaron los agentes españoles y destacó su apariencia física.

Para ilustrar sus comentarios, mostró una fotografía de uno de los uniformados y compartió con sus seguidores su sorpresa al encontrarlos durante su viaje.

La exalcaldesa describió a los policías de España como hombres con apariencia de modelos, una comparación que utilizó para plantear que los elementos de seguridad mexicanos podrían prestar mayor atención a su condición física.

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Sus declaraciones se difundieron en redes sociales y generaron interés por la peculiar petición que dirigió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sandra Cuevas destacó el físico de los policías españoles y sugirió que los uniformados mexicanos hagan más ejercicio y acudan al gimnasio. | Infobae México)

¿Qué le pidió Sandra Cuevas a Omar García Harfuch?

Cuevas aprovechó sus comentarios sobre los uniformados europeos para dirigirse directamente a García Harfuch. En tono de broma, sugirió que los policías de la Ciudad de México y del resto del país deberían adoptar hábitos de ejercicio y mejorar su preparación física.

Durante el video, planteó tres acciones que, desde su perspectiva, podrían contribuir a ese objetivo:

Cuidar la alimentación: propuso poner a dieta a los policías mexicanos.

Hacer ejercicio: sugirió incorporar más actividad física a sus rutinas.

Entrenar en el gimnasio: mencionó el levantamiento de pesas como parte de su recomendación.

Sandra Cuevas pidió a Omar García Harfuch poner a dieta a los policías mexicanos y fomentar el ejercicio entre los uniformados. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La exalcaldesa insistió en que los uniformados nacionales no deberían quedarse atrás frente a los agentes que conoció en Europa.

Sin embargo, sus comentarios se presentaron en un contexto informal y no como una propuesta institucional dirigida a las autoridades de seguridad.

Sandra Cuevas también elogió a los policías franceses

Aunque España fue el primer país que mencionó, Cuevas también habló de los uniformados franceses y aseguró que su apariencia le pareció especialmente atractiva.

La exfuncionaria relató que, después de encontrarse con policías españoles, conoció a agentes de Francia que también captaron su atención. Incluso planteó una comparación entre ambos países y reconoció que, si tuviera que elegir, se inclinaría por los franceses.

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Sandra Cuevas también expresó su admiración por los policías franceses durante su estancia en Europa. REUTERS/Stephane Mahe

Sus comentarios estuvieron acompañados de bromas y referencias a la impresión que le causaron los hombres que encontró durante sus recorridos.

No obstante, antes de concluir sus declaraciones, aclaró que sus elogios a los extranjeros no significaban que dejara de preferir lo mexicano.

Cuevas pidió a sus seguidores que no se molestaran por sus comparaciones y reiteró su preferencia por los productos nacionales.

¿Por qué Sandra Cuevas está en España?

La exalcaldesa se encuentra en Madrid, donde comenzó una nueva etapa académica con estudios de Comunicación y Periodismo.

De acuerdo con lo que ha compartido públicamente, su estancia también está relacionada con sus planes empresariales y políticos.

La también empresaria llegó a España para continuar con su preparación.

Cuevas busca impulsar los proyectos de SC Diamond Group, entre ellos Sandra Cuevas Galería de Arte y Sandra Cuevas Tequila, con la intención de ampliar sus actividades comerciales en España.

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La empresaria también ha expresado su interés en llevar arte mexicano a Madrid y explorar oportunidades para comercializar su marca de tequila en el extranjero.

Sandra Cuevas mantiene sus aspiraciones políticas rumbo a 2030

Además de sus actividades académicas y empresariales, Cuevas ha manifestado su intención de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2024, ha señalado que busca aprovechar los próximos años para prepararse y llegar a una eventual contienda con propuestas relacionadas con la seguridad y el trabajo.

Por ahora, su aspiración corresponde a una intención expresada públicamente y no a una candidatura formal.

Mientras continúa su estancia en Madrid, Cuevas mantiene presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y sus proyectos.