Cucurella, sobre posible llamada del Barça: "Sería difícil de rechazar, me lo tendría que plantear"

Marc Cucurella comentó que compartir el terreno de juego en Barcelona frente a Egipto representa una ocasión inédita para su círculo cercano. “Mucha familia me va a poder venir a ver, ya me han pedido muchas entradas. Jugar aquí, en un gran estadio y con un ambiente que va a ser muy bonito, es una buena despedida antes de esa lista final y de esa última convocatoria”, señaló durante una rueda de prensa recogida por Europa Press. El defensor del Chelsea subrayó que el próximo amistoso equivale al último examen antes del Mundial y que la cercanía al público local añade un valor especial para él y el resto de la plantilla. Además, reconoció que la competencia interna por un lugar en la convocatoria definitiva exige máxima entrega en cada presentación.

De acuerdo con Europa Press, Cucurella valoró la relevancia de este enfrentamiento ante Egipto, al calificarlo como “el último test” antes de la publicación de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Resaltó que la presión por asegurar un puesto en la plantilla lleva a los jugadores a buscar su mejor versión en cada aparición. “Tienes que dar un nivel, juegas con la camiseta de España, nunca sabes si va a ser tu último partido con la selección y siempre tienes en mente la lista de Luis y sabes que es posiblemente tu última oportunidad de demostrar que estás preparado”, relató el futbolista catalán.

Europa Press informó que Cucurella recordó el encuentro con Egipto durante los Juegos Olímpicos de Tokio y advirtió sobre el potencial del conjunto africano. Según sus palabras, aquel compromiso resultó exigente y evidenció la calidad de los rivales. “Fue un partido muy difícil, muy duro, nos pusieron las cosas muy difíciles. Son un gran equipo, son de las mejores selecciones que hay en África. Tendremos que estar muy concentrados”, expresó el defensor. Añadió que el plantel español prevé dominar la posesión del balón, pero deberá estar atento a los contragolpes del adversario, que buscará aprovechar cualquier descuido.

Al abordar la posibilidad de una oferta futura del FC Barcelona, Cucurella reconoció que responder afirmativamente sería una decisión compleja, pese a su actual estabilidad en Inglaterra. Según publicó Europa Press, el internacional español aseguró: “Si esas situaciones llegan, son difíciles de rechazar, pero me lo tendría que plantear. Al final no solo soy yo, también tengo que pensar en mi familia, decidir entre todos lo que es mejor para nosotros. Ahora mismo no estoy pensando en eso. Si viene, vendrá, y ya veremos la decisión que se toma”. El jugador destacó además su satisfacción con su presente en el Chelsea, aclarando que tanto él como su familia disfrutan la vida en Inglaterra y que regresar a España es una opción a considerar solo en un horizonte aún distante.

El medio Europa Press detalló que Cucurella valoró su experiencia reciente con la selección y la evolución del apoyo de la afición. Según explicó, el ánimo del público ha crecido durante los dos últimos años, y los futbolistas perciben ese respaldo tanto en casa como en los estadios. “Nos lo hemos ganado nosotros. En estos últimos dos años ha habido mucho más apoyo, la gente está mucho más metida con la selección. Nos sentimos muy queridos y muy arropados y jugar en España siempre es bonito. Ojalá mañana podamos hacer un gran partido y hacer disfrutar a toda esta gente que venga a apoyarnos”, afirmó el defensa.

Consultado sobre su momento decisivo con la selección, Cucurella resaltó la importancia del partido amistoso frente a Brasil en el estadio Santiago Bernabéu, que considera clave para asegurar su puesto bajo las órdenes de De la Fuente. Dijo explícitamente: “Sin ninguna duda. Me llegó la oportunidad y creo que la supe aprovechar. Quizás si no hubiese hecho un gran partido o no hubiese estado a mi nivel, nunca más hubiese podido vestir la camiseta de la selección. El fútbol es aprovechar tu oportunidad, estar preparado cuando te llegue. Intenté dar lo mejor de mí, salió bien y luego tuve la oportunidad de jugar la Eurocopa y ganarla”.

En otro pasaje, según consignó Europa Press, Cucurella se refirió a la densidad del calendario y la exigencia física y mental de la temporada. Consideró que disputar muchos encuentros pone a prueba tanto el cuerpo como la mente, aunque reiteró que participar en la selección representa un honor y un motivo de orgullo. Remarcó la dificultad de obtener un puesto en la lista final y el privilegio de formar parte de los veintiséis convocados, dados el nivel y la competencia actuales.

Al tratar el liderazgo del seleccionador, Marc Cucurella opinó que Luis de la Fuente se mantiene sereno y demuestra constancia en su enfoque. Según describió, De la Fuente afronta los retos de manera natural y transmite las mismas ganas de progresar siempre al grupo. Mencionó que, aunque el técnico pueda experimentar inseguridades propias de la profesión, suele conformar planteles sólidos y realiza elecciones eficaces. El jugador expresó su deseo de que el seleccionador repita los éxitos alcanzados en la última Eurocopa.

Por último, Cucurella dedicó palabras a su compañero Mikel Oyarzabal, de quien dijo que se ha convertido en un referente para la plantilla. En declaraciones recogidas por Europa Press, enfatizó el peso del delantero tanto en el vestuario como en el juego colectivo. Destacó su crecimiento y el reconocimiento que ha alcanzado, así como su capacidad para influir positivamente en los resultados del equipo a través de su lectura táctica y su cuota de goles. El defensor señaló su satisfacción personal por contar con Oyarzabal como apoyo en el proceso rumbo al Mundial.