Cayetana Guillén Cuervo reaparece con Antonio Banderas en Málaga tras la muerte de su madre, Gemma Cuervo

Acompañada por el actor Antonio Banderas, su pareja Nicole Kimpel y Stella del Carmen junto a su esposo Alex Gruszynski, Cayetana Guillén Cuervo ha asistido en Málaga a las procesiones del Domingo de Ramos en lo que constituye su primera aparición pública tras el reciente fallecimiento de su madre, Gemma Cuervo, ocurrido el 14 de marzo. Según informó el medio que cubrió el evento, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas viajó a la ciudad andaluza invitada por Banderas y pudo reunirse con amigos y familiares, dos semanas después de una pérdida que ha supuesto una etapa difícil para la actriz.

De acuerdo con la información publicada, la procesión de la Virgen de Lágrimas y Favores fue uno de los momentos destacados de la jornada para Guillén Cuervo, quien saludó de forma afectuosa a Banderas y mantuvo una interacción cercana con su pareja, Nicole Kimpel. Las imágenes de la protagonista de ‘La que se avecina’ muestran gestos de emoción y conversación tranquila en un ambiente popular, marcado por la participación multitudinaria y el fervor de los asistentes a la Semana Santa malagueña.

El medio detalló que Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, viajó a España acompañada de su esposo, tras su boda celebrada en Valladolid en octubre del año anterior. Esta reunión familiar permitió que Cayetana Guillén Cuervo contara con el respaldo no solo de figuras del espectáculo, sino también de allegados en un contexto marcado por el duelo tras la pérdida de Gemma Cuervo a los 91 años.

La asistencia de Guillén Cuervo a la celebración religiosa pone de manifiesto el papel significativo de los lazos personales y el entorno profesional en la recuperación emocional de la actriz. El apoyo de Antonio Banderas y otras personas cercanas facilitó su presencia en uno de los actos más representativos de la Semana Santa andaluza, un espacio donde la intérprete pudo compartir confidencias, muestras de afecto y momentos de complicidad con quienes la han acompañado durante su reciente etapa de duelo, según consignó el medio especializado.

Los actos en Málaga, caracterizados por la magnitud de las procesiones y el entusiasmo popular, ofrecieron a la actriz un entorno familiar y de contención, lo que contribuyó a que diera muestras de fortaleza en uno de los momentos más complejos tras la muerte de su madre, tal como publicó el medio. La recuperación gradual del ánimo de Cayetana Guillén Cuervo quedó reflejada en su actitud durante la jornada, donde, a pesar de la dificultad que implica hablar sobre Gemma Cuervo sin desmoronarse, compartió la solemnidad y emoción de la celebración junto a otros participantes y figuras del espectáculo.

Este reencuentro público no solo evidenció la relevancia de los vínculos personales para la actriz en una etapa de transición, sino también la trascendencia social y cultural que la Semana Santa de Málaga tiene para quienes participan y encuentran en la tradición un espacio para el acompañamiento y el recuerdo.