Arabia Saudí intercepta varios misiles y drones lanzados contra el este del país

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó sobre el lanzamiento de siete misiles balísticos en dirección a Riad, la capital, durante el más reciente episodio de escalada militar en Oriente Próximo. Según consignó la agencia de noticias SPA, dos de estos misiles fueron interceptados y uno quedó destruido antes de alcanzar su blanco, mientras que los demás cayeron en zonas deshabitadas del Golfo. Esta ofensiva forma parte de una serie de ataques vinculados al conflicto en la región, tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes iniciada el 28 de febrero.

Tal como publicó SPA y detalló el Ministerio de Defensa saudí, las fuerzas armadas del país han destruido un misil de crucero y cinco misiles balísticos que tenían como objetivo zonas del este del territorio nacional. Además, la defensa aérea saudí logró interceptar aproximadamente quince drones dirigidos hacia distintas regiones del país en las últimas horas. Estos hechos ocurren en el contexto de una oleada de agresiones lanzadas desde Irán, en respuesta a la ofensiva internacional liderada por Washington y Tel Aviv.

Según informó SPA, los sistemas de defensa del reino han sido activados reiteradamente desde que inició la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. En el transcurso de las hostilidades, Arabia Saudí afirma haber neutralizado decenas de misiles y drones enviados desde territorio iraní. Las autoridades saudíes subrayan que estos artefactos tenían como meta tanto infraestructuras internas como intereses estadounidenses e israelíes presentes en la región.

En sus comunicados, el Ministerio de Defensa saudí ha recalcado que la campaña de Irán incluye ataques a bases militares de Israel y Estados Unidos en diferentes puntos de Oriente Próximo. Esta serie de acciones se produce en paralelo a las negociaciones existentes entre Teherán y Washington, cuyo objetivo es reactivar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la secuencia de ataques y contraataques ha mantenido alta la tensión en la región, con impactos directos sobre la seguridad de los países vecinos y las rutas comerciales del Golfo.

De acuerdo con el reporte de SPA, Arabia Saudí ha reforzado la vigilancia aérea y la cooperación con aliados para enfrentar el incremento de amenazas aéreas que afectan tanto a instalaciones energéticas como a centros urbanos estratégicos. El país, que se considera intermediario clave en el equilibrio de poder regional, ha reiterado su disposición a proteger su integridad territorial frente a la escalada derivada de la confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El medio SPA recordó también que la actual oleada de enfrentamientos, caracterizada por el empleo de tecnología militar avanzada como misiles balísticos y drones, se desató tras los bombardeos del 28 de febrero. Los hechos se desarrollan en un contexto donde continúan las discusiones sobre la vigencia y condiciones del acuerdo nuclear con Irán, mientras la comunidad internacional observa con atención la evolución del conflicto y su potencial impacto en la estabilidad regional y mundial.