Al menos 16 muertos en un ataque de una banda en el centro de Haití

El alcalde de Petite-Rivière de Artibonito, Lereste Dort, estimó que la cifra de fallecidos podría superar las 70 personas, considerando los datos iniciales y la situación en la zona tras el asalto ocurrido durante el fin de semana en la localidad de Jean-Denis, comuna de Dessalines, en el centro de Haití. Según informó el portal de noticias Haiti24, Dort también mencionó que el número de heridos por arma de fuego se sitúa en decenas. El ataque, protagonizado por miembros de la banda criminal Gran Grif, incluyó la quema de viviendas y una agresión directa contra civiles.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional de Haití, el ataque comenzó el sábado 28 de marzo y dejó un saldo confirmado de al menos 16 personas muertas y diez heridas en la zona de Jean-Denis. Las víctimas, algunas de las cuales fueron quemadas, fueron trasladadas a la comisaría de Saint-Marc, donde las autoridades judiciales llevaron a cabo las investigaciones correspondientes, detalló la Policía, según recogió Haiti24.

El medio Haiti24 reportó que los agresores excavaron zanjas anchas alrededor de la localidad con el objetivo de retrasar la llegada de las unidades policiales y del resto de las fuerzas de seguridad. Aprovechando la demora en la intervención, los atacantes incendiaron varias viviendas y dispararon contra moradores antes de abandonar el área debido a la llegada de los refuerzos policiales. En el operativo participaron miembros de la Policía de Haití junto a efectivos kenianos que forman parte de la misión internacional desplegada en el país.

La situación en Jean-Denis recuerda un incidente anterior, también atribuido a la banda Gran Grif, en el que individuos armados provocaron incendios en casas y negocios de la localidad. Según detalló Haiti24, estos actos generaron miedo y desplazamiento entre los residentes, quienes han enfrentado condiciones persistentes de inseguridad durante los últimos meses.

Tras el último asalto, la Policía Nacional afirmó haber recuperado el control de Jean-Denis y sus alrededores, señalando que se mantienen operaciones para identificar a los atacantes y llevarlos ante la justicia. Las fuerzas de seguridad continúan realizando operativos en la zona, intentando restablecer la normalidad y prevenir nuevos hechos de violencia.

En relación con los hechos recientes, las autoridades locales y los servicios de emergencia intentan asistir a las personas afectadas por los tiroteos e incendios producidos durante el ataque, aunque la magnitud exacta del número de víctimas, tanto mortales como heridas, sigue actualizándose conforme se avanza en las investigaciones y en la recolección de datos en el terreno.

La banda Gran Grif, señalada por la Policía como responsable del ataque, lleva varias semanas realizando incursiones en distintas regiones del departamento de Artibonito. Diversos informes recogidos por Haiti24 relatan que la táctica empleada por estos grupos incluye tanto el uso de la fuerza armada como la implementación de obstáculos físicos que dificultan la respuesta de los cuerpos policiales, facilitando así la comisión de delitos y la huida de los perpetradores una vez realizadas sus acciones.

La población de Jean-Denis y otras comunidades vecinas han expresado su preocupación frente a la escalada de la violencia y la frecuencia de los enfrentamientos armados. Según publicó Haiti24, muchos habitantes han abandonado temporalmente sus viviendas, mientras las fuerzas de seguridad permanecen en alerta máxima ante nuevas amenazas de incursiones por parte de bandas armadas.

El contexto de inseguridad en la región de Artibonito representa un desafío para las fuerzas policiales y para la misión internacional en Haití, que busca reforzar la seguridad y asistir en la estabilización del país. La Policía haitiana mantiene el despliegue en la zona de Jean-Denis y refuerza las investigaciones para esclarecer todos los detalles relacionados con el ataque más reciente y con los responsables, conforme a la información difundida por Haiti24.