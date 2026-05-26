A 16 días del Mundial 2026: Un torneo de gran escala y 16 ciudades sede

Juan David Mosos

Redacción Deportes, 26 may (EFE).- De Catar, con cinco ciudades anfitrionas y un recorrido máximo de 55 kilómetros, a Norteamérica, donde 16 urbes albergarán partidos y estarán separadas hasta por 4.500 kilómetros, la Copa Mundial exhibe dos modelos opuestos con tan solo cuatro años de diferencia, que dejan a este último torneo como el segundo con más sedes de la historia.

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La dispersión geográfica será un reto tanto para las 48 selecciones como para sus aficionados, que podrían asumir extensos traslados aéreos y cambios de hasta tres husos horarios, un escenario diametralmente distinto a la reducida concentración logística que se vivió alrededor de Doha en 2022.

Esa distancia extrema se palpará en largos trayectos como el que separa a Vancouver, en la costa pacífica canadiense, de Miami, en el extremo sureste estadounidense. Viajes de más de cinco horas de vuelo que redefinirán por completo las rutinas entre partidos y fases.

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Esta expansión a 16 localidades sitúa a la edición actual de forma solitaria en el segundo escalón del podio histórico de amplitud territorial, superando por primera vez la marca que ostentaba la Copa Mundial de España 1982, la cual distribuyó su calendario en 14 ciudades.

Aquel torneo ibérico del siglo pasado, sin embargo, recurrió a una alta concentración de escenarios al utilizar 17 estadios en total debido a que urbes como Madrid, Barcelona o Sevilla aportaron doble cancha, una decisión que contrastó con la cotidianidad implícita de "una ciudad, un estadio".

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El trono absoluto de los despliegues geográficos continuará perteneciendo a la cita mundialista de Corea-Japón 2002. En aquella primera experiencia coorganizada, el mapa de competencia se fragmentó en un récord de 20 ciudades sede, repartidas equitativamente con 10 localidades en cada país.

Detrás de los registros excepcionales de 2002, 2026 y 1982, la FIFA parecía haber aceptado un estándar óptimo para albergar el torneo, fijando un techo que se hacía tradicional y fluctuaba entre las 11 y las 12 ciudades en las últimas cuatro décadas.

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Bajo ese molde de 12 localidades se gestionaron con éxito las infraestructuras de Brasil 2014, Alemania 2006 e Italia 1990, e incluso la edición de Suecia 1958, que a pesar de contar con apenas 16 selecciones distribuyó sus cotejos por todo el centro y sur del país.

Un escalón más abajo en el archivo histórico aparece el torneo de Rusia 2018, que cumplió con sus exigencias operativas utilizando 11 urbes.

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Con diez sedes aparece la cita mundialista de Francia 1998, mientras que las ediciones Francia 1938 y México 86 utilizaron nueve ciudades para su desarrollo.

Los recorridos de las selecciones

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El mapa del desgaste afectará con especial rigurosidad a planteles como el de Bosnia y Herzegovina, Argelia o República Checa. Estas delegaciones se verán obligadas a superar la exigente barrera de los 4.500 kilómetros de trayecto aéreo únicamente para cumplir con sus compromisos de la fase de grupos.

En el extremo opuesto, la campeona vigente, Argentina, disfrutará de una notable ventaja en la planificación de sus itinerarios. La Albiceleste registrará una de las rutas más cortas de todo el campeonato con apenas 750 kilómetros de viaje, una disparidad que podría incidir directamente en el descanso.

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Al mirar el espejo retrovisor, las 16 urbes de la competición de 2026 representan una respuesta lógica de la ingeniería logística ante el nacimiento del formato extendido de 48 selecciones, un diseño que demandaba la descentralización de sus 104 partidos para evitar sobrecargas organizativas.

En el verano norteamericano, la pelota unirá canchas distantes y climas extremos, un hecho que podría convertirse en un desafío de resistencia inédito. Las delegaciones acumularán millas de vuelo, mientras el mapa de las 16 sedes escribe un nuevo capítulo en la historia moderna del fútbol.

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jdm/laa

(infografía)