El riesgo país de Bolivia se dispara a 605 puntos básicos, el segundo más alto de Latinoamérica tras Venezuela

El riesgo país de Bolivia se ha disparado a 605 puntos básicos después de casi 20 días de disturbios contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, lo que ha consolidado una trayectoria alcista que la convierte, de nuevo, en el segundo país latinoamericano que más suspicacias despierta en los mercados.

Según se desprende del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, según sus siglas en inglés) actualizado hasta el 22 de mayo, el interés que exigen los inversores por la deuda boliviana ha crecido en 227 puntos básicos desde los 378 registrados el 1 de mayo.

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El EMBI es un índice elaborado por el banco JPMorgan Chase que se basa en el comportamiento de la deuda externa emitida, de modo que cuanto menos certeza haya de que un estado podrá hacer frente a sus obligaciones, más alta será la cifra en cuestión.

Esta es la diferencia ('spread') entre la rentabilidad ofrecida por los bonos denominados en dólares de naciones emergentes y los emitidos por Estados Unidos. El funcionamiento es similar a la prima de riesgo en Europa, que toma como referencia los bonos alemanes.

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Así, Venezuela tiene el riesgo país más elevado de Latinoamérica con 5.634 enteros, aunque aún está muy por debajo de los 12.674 puntos básicos del pasado 2 de enero, día previo a la captura de Nicolás Maduro por soldados estadounidenses. Cuando la deuda venezolana volvió a cotizar el 5 de enero, se hundió a 8.898 puntos.

Ya en tercera y cuarta posición figuran Argentina, con 512 puntos básicos, y Ecuador, con 419, mientras que, por el contrario, las naciones consideradas más solventes serían Uruguay (67), Panamá (115) y Perú (116).

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