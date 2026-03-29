Netanyahu anuncia una ampliación de la "zona de seguridad" en territorio de Líbano

El Ejército israelí ha intensificado sus operaciones al ampliar la zona de seguridad en el sur de Líbano, dirigiendo sus fuerzas militares más cerca del río Litani, una frontera natural en la región. Según informó Europa Press, esta maniobra responde a una estrategia para neutralizar los ataques de Hezbolá y modificar el equilibrio de seguridad regional, tal como detalló el primer ministro Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con Europa Press, Netanyahu comunicó la decisión de extender el área bajo control militar israelí en territorio libanés, argumentando que esta medida busca impedir riesgos de invasión y alejar aún más las fronteras israelíes de la amenaza de disparos y armamento antiaéreo provenientes de territorio libanés. El anuncio se realizó a través de un mensaje difundido en las redes sociales oficiales del mandatario. Además, las autoridades israelíes han manifestado de forma pública su propósito de avanzar hasta el río Litani, lo que representa un significativo aumento de su presencia en la zona limítrofe.

Europa Press consignó que, poco antes del anuncio, Hezbolá había señalado la presencia de militares israelíes en la ribera sur del río Litani, aunque esta afirmación no fue verificada por fuentes oficiales israelíes. En su declaración, Netanyahu destacó que, bajo su evaluación, Israel ha logrado neutralizar la amenaza de unos 150.000 misiles y cohetes dirigidos hacia la población israelí, aunque advirtió que la milicia libanesa todavía posee la capacidad operacional para lanzar ataques con cohetes.

El primer ministro israelí compartió detalles sobre las reuniones mantenidas con el alto mando militar para definir opciones que permitan eliminar totalmente las amenazas de Hezbolá. Según Europa Press, Netanyahu subrayó que tanto Irán como Hezbolá y Hamás ya no se perciben en Israel como agrupaciones terroristas que amenacen su existencia. En cambio, las calificó como "enemigos hostiles que luchan por su propia supervivencia". El mandatario aseguró que Israel ha adoptado una postura activa y ofensiva en este contexto: “En lugar de amenazarnos, nosotros les amenazamos a ellos. Nosotros somos la parte activa, la parte agresiva. Tenemos la iniciativa y estamos muy dentro de su territorio".

El medio Europa Press reportó que Netanyahu enfatizó la influencia de la política militar israelí en la reconfiguración del panorama de seguridad regional. El jefe de gobierno consideró que las operaciones recientes han transformado tanto la situación militar en Oriente Próximo como la percepción de la seguridad en la zona. A modo de ejemplo, se refirió a otras áreas de seguridad creadas por Israel, incluyendo la que se extiende desde el monte Hermón hasta Yarmuk en Siria y la denominada Línea Amarilla de alto el fuego en Gaza, donde —según Netanyahu— más de la mitad del territorio permanece bajo control israelí.

Al concluir su mensaje, citado por Europa Press, Netanyahu dirigió palabras de reconocimiento al pueblo israelí, particularmente a quienes han mantenido posiciones en el frente durante más de dos años. Agradeció su resistencia y decisión, declarando que la nación permanece firme en su objetivo y confía en obtener la victoria con la ayuda divina.