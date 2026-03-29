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Jesús Castro, padre de gemelos: "No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés"

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El actor español Jesús Castro está de enhorabuena después de estrenarse como papá con el nacimiento de sus dos primeros hijos. Ha sido él mismo quien ha anunciado la buena noticia a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparece ataviado con ropa de quirófano, aún en el paritorio y con su hija en brazos.

"No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés", comienza diciendo el inolvidable protagonista de 'El niño' que acto seguido le dedica unas tiernas palabras a su pareja. "Camila Cantó mi compañera de vida y quien ,e enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza me inspira. Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días".

Y termina la publicación presentando oficialmente a sus hijos: "Den la bienvenida a Martina y a Mateo. Ésta de la foto es Martina, atrás con el doctor estaba Mateo". La feliz mamá es una de las que responde a la publicación: "¡¡Te amamos, amor!! Gracias por tanto y acompañarnos en todo momento. El mejor papá y compañero".

Camila ha dado más detalles de la llegada de los bebés en su perfil: "Martina y Mateo llegaron antes de tiempo, a las 33 semanas con 3 días... pero también llegaron justo cuando tenían que llegar. Tan pequeños, tan frágiles, y aun así, con una fuerza que me desarma".

Hace dos semanas que el intérprete sorprendió anunciando que iba a convertirse en papá con la modelo mexicana. Después de despuntar en el mundo de la interpretación en nuestro país, Castro ha probado suerte en Latinoamérica donde también está triunfando y ya se ha hecho un nombre en el país azteca que ya es su segunda casa.

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