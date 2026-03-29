Israel comienza por vez primera una incursión en el sur de Líbano desde sus posiciones en Siria

El Ejército israelí ha anunciado este domingo una operación de reconocimiento desde sus posiciones en Siria hacia el sur de Líbano, la primera de estas características en plena ofensiva para hacerse con el control de toda la región meridional libanesa hasta el río Litani.

De acuerdo con el comunicado militar, combatientes de la Unidad Alpina "han completado una operación específica para frustrar los intentos de organizaciones terroristas", en referencia a las milicias de Hezbolá "de establecerse en la zona fronteriza libanesa".

La operación ha comenzado desde la cumbre del monte Hermón, bajo control israelí desde que la caída a finales de 2024 del ahora expresidente sirio Bashar al Assad, hasta las granjas de Shebaa, otra zona fronteriza del sur de Líbano ocupada por Israel, reclamada por el Gobierno libanés.

La unidad alpina también ha dedicado parte de su misión a "explorar la zona, recopilar información de inteligencia y localizar infraestructuras terroristas enemigas en la zona, utilizando las capacidades y herramientas únicas de la unidad de comandos de montaña".

Esta operación ha tenido lugar horas después de que efectivos militares israelíes alcanzaran este sábado, y por primera vez desde el inicio hace una semana de su ofensiva militar en el sur de Líbano, la orilla sur del río Litani, objetivo declarado de los ataques, según ha informado Hezbolá.

El partido-milicia libanés ha explicado que las fuerzas israelíes han llegado a la localidad de Taibé, en el distrito de Marjayún, ubicada en el lado sur del río y que allí los israelíes fueron emboscados por milicianos, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', al término de un día especialmente cruento para la población libanesa por los ataques israelíes, con un saldo de al menos 47 muertos y más de un centenar de heridos.

Israel ha confirmado por su parte un militar fallecido en las últimas horas en el sur del país, identificado como el sargento Moshe Katz, natural de Connecticut (Estados Unidos).

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