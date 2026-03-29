Agencias

Israel comienza por vez primera una incursión en el sur de Líbano desde sus posiciones en Siria

Guardar
Imagen FPKJT4JRBZHEFE7RWEHWVIQUK4

El Ejército israelí ha anunciado este domingo una operación de reconocimiento desde sus posiciones en Siria hacia el sur de Líbano, la primera de estas características en plena ofensiva para hacerse con el control de toda la región meridional libanesa hasta el río Litani.

De acuerdo con el comunicado militar, combatientes de la Unidad Alpina "han completado una operación específica para frustrar los intentos de organizaciones terroristas", en referencia a las milicias de Hezbolá "de establecerse en la zona fronteriza libanesa".

La operación ha comenzado desde la cumbre del monte Hermón, bajo control israelí desde que la caída a finales de 2024 del ahora expresidente sirio Bashar al Assad, hasta las granjas de Shebaa, otra zona fronteriza del sur de Líbano ocupada por Israel, reclamada por el Gobierno libanés.

La unidad alpina también ha dedicado parte de su misión a "explorar la zona, recopilar información de inteligencia y localizar infraestructuras terroristas enemigas en la zona, utilizando las capacidades y herramientas únicas de la unidad de comandos de montaña".

Esta operación ha tenido lugar horas después de que efectivos militares israelíes alcanzaran este sábado, y por primera vez desde el inicio hace una semana de su ofensiva militar en el sur de Líbano, la orilla sur del río Litani, objetivo declarado de los ataques, según ha informado Hezbolá.

El partido-milicia libanés ha explicado que las fuerzas israelíes han llegado a la localidad de Taibé, en el distrito de Marjayún, ubicada en el lado sur del río y que allí los israelíes fueron emboscados por milicianos, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', al término de un día especialmente cruento para la población libanesa por los ataques israelíes, con un saldo de al menos 47 muertos y más de un centenar de heridos.

Israel ha confirmado por su parte un militar fallecido en las últimas horas en el sur del país, identificado como el sargento Moshe Katz, natural de Connecticut (Estados Unidos).

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1073865/1/israel-comienza-vez-primera-incursion-sur-libano-posiciones-siria

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los analistas coinciden en que los bonos del Estado han incumplido su papel de activo refugio en la guerra

El rendimiento de las obligaciones de varios países europeos y Estados Unidos ha registrado aumentos notables debido a la escalada de la inflación y la incertidumbre geopolítica, lo que obliga a los inversores a exigir mayores compensaciones por el riesgo

Los analistas coinciden en que los bonos del Estado han incumplido su papel de activo refugio en la guerra

Los ataques de Israel han matado a más de 700 personas en Gaza a pesar del alto el fuego de octubre

El Ministerio de Salud en Gaza reporta que 702 habitantes han fallecido desde octubre luego de reiterados golpes armados, mientras Hamás acusa a Israel de violar el cese pactado y las fuerzas israelíes justifican su ofensiva por supuestas acciones insurgentes

Los ataques de Israel han matado a más de 700 personas en Gaza a pesar del alto el fuego de octubre

Marc Márquez, penalizado para el domingo; Pedro Acosta pierde el podio de la esprint

Marc Márquez, penalizado para el domingo; Pedro Acosta pierde el podio de la esprint

La Policía Nacional halla un segundo narcotúnel en Ceuta

La Policía Nacional halla un segundo narcotúnel en Ceuta

Más de 700 asesinados por ataques israelíes en Gaza desde que empezó el alto el fuego

Infobae