Viernes 22 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 21 may (EFE).-

Helsingborg (Suecia) - Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran una segunda jornada de reuniones en la ciudad sueca de Helsingborg para preparar la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Ankara en julio y después de que su secretario general, Mark Rutte, insistiera a los países aliados que concedan un 0,25 % de su PIB para apoyar a Ucrania.

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RD Congo.- El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) afecta ya a tres provincias congoleñas, mientras organizaciones internacionales advierten de la necesidad urgente de detener la epidemia para evitar una catástrofe.

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Jerusalén.- El enviado especial de Israel para el mundo cristiano, George Deek, reconoce en una entrevista con EFE "hechos abominables" del Ejército israelí en incidentes contra símbolos cristianos en el Líbano, pero recrimina a la comunidad internacional la misma contundencia en sus condenas para otros ataques contra el cristianismo en Oriente Medio.

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La Habana.- El oficialismo cubano saca músculo este viernes con un acto de respaldo al expresidente Raúl Castro, una figura política clave en la isla, luego de la acusación de EE.UU. por el derribo de dos avionetas y la muerte de sus cuatro ocupantes hace 30 años y su calificación como "prófugo de la justicia".

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Bogotá.- El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico y primero en todas las encuestas de intención de voto, encabeza su último mitin en Bogotá, dos días antes del cierre de las campañas para las elecciones del 31 de mayo. Plaza de Bolívar

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Bruselas.- El Eurogrupo analiza en Chipre la situación económica de la eurozona a la luz de las últimas proyecciones de la Comisión Europea, debate en que figurará previsiblemente la respuesta fiscal a la guerra en Oriente Medio y las peticiones de mayor flexibilidad por parte de Italia y España, y aborda el reto de la vivienda y su efecto sobre la competitividad.

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Washington.- Kevin Warsh asumirá este viernes como nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., tras ser impulsado por el presidente Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell al frente del banco central, en medio de las presiones de la Casa Blanca para acelerar los recortes de las tasas de interés.

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Ciudad de México - La Unión Europea (UE), representada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Urusula Von der Leyen, y México celebran su primera cumbre bilateral en más de una década en la que sellarán su nuevo acuerdo comercial en medio de la creciente proteccionismo global impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Bruselas.- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, hará declaraciones a su llegada al Consejo de Comercio.

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Santo Domingo.- La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, alertó en una entrevista con EFE sobre la "muy compleja" situación en Haití, donde más de 1.600 personas fallecieron víctimas de la violencia entre enero y marzo de este año.

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Ciudad de Panamá.- El director del El Instituto Cervantes, Luis García Montero, oficializa con las autoridades panameñas la elección de Panamá para albergar en 2028 el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE).

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Pekín.- En una pista pública del norte de Pekín, dos cámaras siguen cada golpe, generan estadísticas en tiempo real y crean automáticamente vídeos con las mejores jugadas, una tecnología que hasta hace pocos años estaba reservada para Mundiales, grandes torneos o retransmisiones de élite.

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Cannes (Francia).- Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi y el equipo de 'La bola negra' ofrecen una rueda de prensa sobre su debut en Cannes, en competición por la Palma de Oro. Antes participan en una sesión de fotos.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La estrella estadounidense Miley Cirus recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Cannes (Francia).- La realizadora francesa Léa Mysius estrena en el Festival de Cannes su nueva película, 'Histoires de la nuit', con la que opta a la Palma de Oro.

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Nueva York (EEUU).- El universo de Spider-Man se tiñe de sombras, humo de cigarrillo y cinismo con el estreno de la serie 'Spider-Noir', una propuesta que rompe con el molde tradicional del cine de superhéroes jóvenes que saltan rascacielos por diversión para presentar a un protagonista listo para jubilarse y cansado de las aventuras que protagoniza Nicolas Cage.

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Londres.- El elenco principal del nuevo videojuego de la franquicia de James Bond, '007 First Light', donde el actor irlandés Patrick Gibson pone voz al célebre agente secreto, reflexiona en una entrevista con EFE en Londres sobre su experiencia rodando el juego antes de su lanzamiento al mercado, previsto el próximo 27 de mayo.

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San Salvador.- El músico salvadoreño Atilio Montalvo abandonó El Salvador y se refugió en México tras denunciar amenazas y acoso posteriores a la detención de su padre, un exguerrillero y negociador de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil. De esa experiencia nació 'Tránsito', un disco con el que busca transformar el dolor del exilio en canciones para bailar los cambios y resistir sin perder la alegría.

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Tíflis.- "Khvicha ama a Dios, lo que le hace más fuerte. Y Dios ama a Khvicha", comentó a EFE Gvantsa Julelidze, profesora de inglés de la escuela de Tiflis donde estudió el futbolista georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Y es que el candidato número uno al Balón de Oro esta temporada está a punto de tocar el cielo en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en Budapest.

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Atenas.- Ambiente de las aficiones fuera del pabellón de la Final Four de Baloncesto

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Londres.- Entrevista con los jugadores del Crystal Palace, Yeremy Pino y Chadi Riad.

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Miami (EEUU).- El cantautor venezolazo Jorge Luis Chacín recorre en una entrevista con EFE los tres pilares que le llevaron a crear su nuevo álbum 'De Amor, Sueños y Cantares', que supone "una celebración de la vida" que mezcla tradición y presente.

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Miami (EEUU).- El libro 'Somos otros' documenta cómo la pandemia de la covid-19 cambió la manera de "ser, pensar, trabajar, comunicar y relacionarse" de la sociedad, mientras su autor, el argentino Sergio Roitberg, confía en que, ante el nuevo brote de hantavirus, el mundo ha aprendido las lecciones que dejó esa crisis sanitaria en 2020.

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rci/EFETV

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