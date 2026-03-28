Cuatro periodistas muertos en un bombardeo israelí en el sur de Líbano

Los ataques de las últimas horas en el sur de Líbano no solo causaron víctimas entre los trabajadores de los medios de comunicación, sino que también provocaron la muerte de agricultores sirios y personal sanitario. Según consignó el medio L'Orient-Le Jour, estos sucesos se produjeron como consecuencia de una ofensiva militar ejecutada por las Fuerzas Armadas de Israel sobre un vehículo en Yezín, una localidad situada al norte del río Litani, en el centro del país. En este contexto, el canal de televisión Al Mayadín y la cadena Al Manar confirmaron la muerte de sus comunicadores, así como la de camarógrafos que los acompañaban en las labores periodísticas.

De acuerdo con L'Orient-Le Jour, los fallecidos fueron identificados como el periodista de Al Manar, Alí Choeib, y su hijo, quien trabajaba como camarógrafo; así como Fátima Fatuni, periodista de Al Mayadín, y su hermano, también encargado de las tareas de cámara. Al Mayadín informó que Fatima Fatuni fue víctima del ataque, mientras que Al Manar confirmó la muerte de Alí Choeib. Las cadenas divulgaron imágenes del lugar, donde aparece una carretera rodeada de bosque y terreno montañoso, junto a una columna de humo que emana de un vehículo alcanzado por el bombardeo.

El canal Al Mayadín corroboró oficialmente el fallecimiento de Fatuni, mientras que Al Manar comunicó la pérdida de Choeib y aportó material audiovisual recogido tras el ataque. El mismo medio detalló que los equipos se dirigían a cubrir la creciente ofensiva militar de Israel, cuyo objetivo incluye asegurar el área hasta el río Litani, una frontera natural que separa el sur libanés del resto del territorio. Tras el incidente, la noticia se difundió entre medios locales y autoridades de Líbano, que también notificaron el impacto sobre la población civil.

Además de los periodistas, según informó L'Orient-Le Jour, el mismo ataque terminó con la vida de al menos diez personas adicionales. Entre ellas se encontraban cinco agricultores de nacionalidad siria, quienes realizaban labores en tierras de la zona durante los bombardeos, así como cinco miembros de equipos sanitarios que prestaban asistencia en el área afectada por la ofensiva militar.

Los hechos se enmarcan en una serie de bombardeos intensificados por parte de fuerzas israelíes en regiones limítrofes con Israel, donde la actividad militar se ha incrementado sustancialmente desde el inicio de la ofensiva en el sur de Líbano. Según Al Mayadín, el blanco de estos ataques ha sido tanto personal civil como actores involucrados en la cobertura mediática de los eventos, generando preocupación entre organizaciones de prensa y colectivos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos y la defensa de los trabajadores de los medios de comunicación.

Las imágenes publicadas muestran las consecuencias directas del bombardeo, con restos del vehículo impactado y la presencia de columnas de humo en una vía que atraviesa parajes naturales de difícil acceso. L'Orient-Le Jour señaló que el contexto del ataque se relaciona con movimientos militares para avanzar sobre territorio al norte del río Litani, en respuesta a acciones previas en la frontera sur.

El incidente generó reacciones inmediatas entre las familias de las víctimas y las organizaciones periodísticas. Tanto Al Manar como Al Mayadín expresaron preocupación por la seguridad de su personal y reiteraron el impacto de la ofensiva en las condiciones para el ejercicio periodístico en la región. El cruce de versiones entre los medios y las comunicaciones oficiales de las autoridades libanesas y los canales de televisión da cuenta de la compleja situación que atraviesan tanto los comunicadores como los civiles en zonas de conflicto en el sur de Líbano.

Desde el inicio de la reciente escalada militar, los ataques han afectado significativamente a quienes se encuentran en la primera línea de cobertura de la información y a aquellas personas dedicadas a tareas agrícolas y de atención médica en el sur libanés. Las cadenas Al Mayadín y Al Manar mantienen seguimiento constante sobre los sucesos, actualizando datos y difundiendo imágenes que reflejan la magnitud de los daños tanto humanos como materiales causados por los bombardeos recientes.