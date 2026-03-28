Activado el aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora este domingo en la Sierra

Las autoridades han difundido recomendaciones dirigidas tanto a ayuntamientos como a organismos que operan en la Sierra de la Comunidad de Madrid, siguiendo la comunicación de Emergencias 112 a raíz de la previsión de fuertes rachas de viento para este domingo. Según detalló el medio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo para este territorio, advirtiendo sobre posibles vientos que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora desde las 6 hasta las 21 horas.

De acuerdo con la información divulgada por la Aemet, la alerta se centrará en la zona de la Sierra, una de las áreas más susceptibles a la incidencia de fenómenos meteorológicos adversos dentro de la Comunidad de Madrid. El aviso responde a la entrada de una masa de aire que incrementará la intensidad del viento en ese sector durante gran parte del día. La activación de la alerta implica un riesgo moderado para la población y ha motivado la adopción de diversas medidas preventivas por parte de las autoridades.

Emergencias 112 instó a la ciudadanía a limitar las actividades en zonas arboladas, donde la caída de ramas o árboles puede representar un peligro considerable. Además, solicitó asegurar los objetos que se sitúan en balcones y terrazas, con el objetivo de impedir que puedan desprenderse y causar daños en la vía pública. La organización subrayó la necesidad de prestar especial atención si se transita en vehículos, ya que el viento intenso aumenta el riesgo de accidentes viales, sobre todo en carreteras expuestas.

Entre los avisos remitidos a los distintos ayuntamientos, Emergencias 112 incluyó pautas para que los servicios municipales refuercen la vigilancia en puntos vulnerables y estén preparados para actuar en caso de incidentes relacionados con la meteorología. Según publicó el organismo, estas recomendaciones incluyen la supervisión de parques y jardines, así como la retirada provisional de elementos urbanos que pudieran convertirse en proyectiles a causa de las ráfagas.

Tal como consignó la fuente original, la franja horaria comprendida desde primeras horas de la mañana hasta las nueve de la noche concentrará el periodo de mayor riesgo, por lo que se han dispuesto sistemas de alerta y comunicación rápida en municipios de la Sierra. Emergencias 112 apeló también a la colaboración vecinal para notificar cualquier incidencia que se observe durante la jornada.

La Aemet reiteró que la situación se mantendrá bajo vigilancia, ajustando las alertas en función de la evolución de las condiciones atmosféricas. Las autoridades recomiendan a la población que permanezca atenta a los boletines oficiales y siga las instrucciones que pudieran difundirse durante el día para reducir posibles daños personales y materiales.

El aviso amarillo significa que los fenómenos meteorológicos previstos no presentan un peligro generalizado para toda la población, pero sí pueden tener impacto en actividades al aire libre y en infraestructuras expuestas al viento. En ese sentido, tanto la Agencia Estatal de Meteorología como Emergencias 112 insistieron en que la adopción de medidas preventivas y la prudencia serán determinantes durante la jornada en la Sierra de la Comunidad de Madrid.