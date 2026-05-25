La Liga 2025-26, en 38 números

Madrid, 25 may (EFE).-

3 Ligas en las últimas 4 campañas ha conquistado el Barcelona, las dos más recientes con Hansi Flick. No repetía título liguero desde 2017-18 y 2018-19.

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4 títulos de la Liga logró Dani Carvajal (2016–17, 2019-20, 2021-22 y 2023-24), que se despidió del Real Madrid con 451 partidos y de la Liga con 303 encuentros.

5 de las últimas 18 Ligas ha ganado el Real Madrid.

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6 triunfos del Oviedo, que ha caído a Segunda División con una puntuación de 29 puntos.

7 partidos sin ganar en la Liga ha encadenado la Real Sociedad desde que se proclamó campeón de la Copa del Rey el pasado 18 de abril.

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8 jornadas sin ganar seguidas hasta el final han condenado al descenso al Girona.

10 tarjetas rojas del Oviedo, el equipo con más expulsiones. Fede Viñas lidera la estadística individual de tarjetas rojas, con tres.

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11 asistencias ha dado Lamine Yamal, el mejor en ese sentido de este curso liguero, seguido por Luis Milla, del Getafe, con 10.

13 jornadas ha enlazado como líder el Barcelona hasta el final del torneo. El campeón comandó la tabla en 25 de los 38 capítulos.

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15 empates del Betis, el equipo con más igualadas.

16 goles de Lamine Yamal, el máximo goleador nacional de la Liga 2025-26.

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19 victorias en 19 partidos como local del Barcelona.

20 años han pasado de último partido de la Liga de Campeones del Betis, que regresa a la máxima competición europea.

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21 derrotas del Oviedo para descender de categoría.

24 goles en propia puerta se han marcado en esta campaña de Liga.

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25 goles de Kylian Mbappé, que repite como máximo goleador de LaLiga por segundo año.

31 victorias es la marca más alta de victorias en esta Liga, lograda por el Barcelona.

33 jornadas en descenso permaneció el Oviedo, incluidas las últimas 30.

35 goles en contra del Real Madrid, el equipo que menos tantos ha encajado.

37 puntos de Real Madrid y Barcelona lejos de sus estadios, los mejores visitantes.

41 fueras de juegos de Akor Adams, del Sevilla. El récord en esta campaña.

42 puntos no han sido suficientes en este curso para evitar la permanencia. Con esa marca se ha ido a Segunda el Mallorca por su peor diferencia particular en el triple empate con Levante y Osasuna.

54 intercepciones del centrocampista del Alavés Antonio Blanco, más que nadie.

59 tarjetas amarillas del Barcelona, el equipo menos amonestado.

63 tiros de Kylian Mbappé, el futbolista con más remates.

72 faltas de Mario Martín (Getafe), el jugador con más infracciones.

83 goles ha marcado Robert Lewandowski en cuatro campañas en la Liga con el Barcelona, el último este sábado contra el Valencia en Mestalla.

94 puntos ha sumado el Barcelona para ser campeón.

95 goles del Barcelona, el equipo más anotador, con 18 tantos más que el Real Madrid.

105 remates ha hecho el Getafe, el equipo que menos ha tirado en toda la Liga.

133 regates de Lamine Yamal, el líder en desbordes, seguido por los 87 de Vinicius.

148 paradas ha hecho Aaron Escandell, guardameta del Oviedo. Es la marca más alta de la temporada, con una de media 4,11 por encuentro.

257 remates del Barcelona, 4 más que el Real Madrid.

380 partidos disputados en la temporada 2025-26 de LaLiga, con 287 victorias y derrotas y 93 empates.

564 partidos de Liga ha jugado Antoine Griezmann, entre el Atlético de Madrid, el Barcelona y la Real Sociedad, antes de su adiós al torneo como el extranjero con más encuentros disputados en el campeonato español desde su estreno en 1928-29.

1.024 goles se han marcado en total en este curso de LaLiga EA Sports.

2.628 pases ha completado Pau Cubarsí, el líder de esa estadística en este curso liguero.

3.420 minutos han jugado Sivera (Alavés), David Soria (Getafe) y Radu (Celta).