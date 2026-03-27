Teherán critica a Canadá por sus sanciones a Irán y alerta de que "apaciguar a fascistas solo aumenta su apetito"

El Gobierno de Irán ha criticado este viernes a Canadá por sus sanciones adicionales contra cinco personas y cuatro empresas en Irán acusadas de suministrar tecnología para la fabricación de armas y ha recalcado que "apaciguar a acosadores y fascistas solo aumenta su apetito", en referencia a que Ottawa estaría actuando siguiendo instrucciones de Estados Unidos.

"Intentar apaciguar a los acosadores y agresores presionando a la víctima difícilmente te librará de las consecuencias de su ilegalidad y acoso", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en redes sociales. "Apaciguar a acosadores y fascistas no los detiene, solo aumenta su apetito", ha zanjado.

Baqaei ha citado en su mensaje a la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, quien el jueves explicó que las sanciones afectan a "empresarios y empresas iraníes directamente implicados en las redes de adquisición que producen y suministran tecnología sofisticada para apoyar la producción y transferencia de armas de la Guardia Revolucionaria".

La propia Anand sostuvo que la transferencia de armas por parte de Teherán a otros actores "alimenta el conflicto armado, amenaza la soberanía de otros Estados y viola las normas internacionales" y destacó el anuncio como un "mensaje claro e inequívoco" contra "quienes contribuyan a las actividades desestabilizadoras de Irán".

El paso de Canadá llega en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado al país asiático a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.