Agencias

Teherán critica a Canadá por sus sanciones a Irán y alerta de que "apaciguar a fascistas solo aumenta su apetito"

Guardar
Imagen D27X6GHNWBGY5PB2NGNQZ7E3GE

El Gobierno de Irán ha criticado este viernes a Canadá por sus sanciones adicionales contra cinco personas y cuatro empresas en Irán acusadas de suministrar tecnología para la fabricación de armas y ha recalcado que "apaciguar a acosadores y fascistas solo aumenta su apetito", en referencia a que Ottawa estaría actuando siguiendo instrucciones de Estados Unidos.

"Intentar apaciguar a los acosadores y agresores presionando a la víctima difícilmente te librará de las consecuencias de su ilegalidad y acoso", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en redes sociales. "Apaciguar a acosadores y fascistas no los detiene, solo aumenta su apetito", ha zanjado.

Baqaei ha citado en su mensaje a la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, quien el jueves explicó que las sanciones afectan a "empresarios y empresas iraníes directamente implicados en las redes de adquisición que producen y suministran tecnología sofisticada para apoyar la producción y transferencia de armas de la Guardia Revolucionaria".

La propia Anand sostuvo que la transferencia de armas por parte de Teherán a otros actores "alimenta el conflicto armado, amenaza la soberanía de otros Estados y viola las normas internacionales" y destacó el anuncio como un "mensaje claro e inequívoco" contra "quienes contribuyan a las actividades desestabilizadoras de Irán".

El paso de Canadá llega en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de un proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado al país asiático a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski anuncia un acuerdo de cooperación tecnológica e inversiones militares con Arabia Saudí

Zelenski anuncia un acuerdo de cooperación tecnológica e inversiones militares con Arabia Saudí

El PP advierte de que pedirá la dimisión de Mónica García si no para la huelga de médicos de abril

Ante la amenaza de nuevos paros el 27 de abril, representantes autonómicos exhortan a la ministra a frenar la protesta sanitaria, cuestionando la demora en las negociaciones y señalando riesgos para el sistema público y la atención ciudadana

El PP advierte de que pedirá la dimisión de Mónica García si no para la huelga de médicos de abril

Sanidad recibe el 9 de abril a María Varela, paciente con metástasis que pide adelantar las mamografías a los 40 años

Sanidad recibe el 9 de abril a María Varela, paciente con metástasis que pide adelantar las mamografías a los 40 años

El astronauta Miguel López-Alegría está "seguro" de que un español pisará la Luna

El astronauta Miguel López-Alegría está "seguro" de que un español pisará la Luna

El mayor banco de China, ICBC, ganó 53.385 millones de dólares en 2025, un 0,74 % más

Infobae