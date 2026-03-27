La UE acuerda la reforma aduanera que estrecha el control sobre plataformas como Shein y Temu

La próxima implantación de un centro europeo de datos aduaneros, cuya función abarcará desde la verificación de documentación hasta el análisis de riesgos, representa uno de los eje centrales para la modernización del control aduanero en la Unión Europea. De acuerdo con el Parlamento Europeo, este sistema, que debe iniciar sus operaciones en 2028 para el comercio online y estará completamente activo en 2031 para todos los tipos de empresas, apunta a establecerse como el único punto de entrada aduanero en el bloque para 2034. La creación de esta plataforma, que se situará en la ciudad francesa de Lille, busca responder tanto al crecimiento exponencial de los envíos de bajo valor –especialmente desde China– como a la complejidad de los trámites vigentes, incrementando la vigilancia sobre importaciones digitales y reforzando la protección de los consumidores. En este marco, según detalló el medio Europa Press, la Unión Europea ha acordado una reforma aduanera que impondrá nuevas responsabilidades y sanciones económicas a grandes portales digitales como Shein y Temu.

Tal como publicó Europa Press, este acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores del Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete contempla que las plataformas y vendedores en línea se conviertan en actores responsables de que los productos que introducen en el mercado comunitario cumplan con las normativas europeas. Estas empresas tendrán la obligación de informar de inmediato al sistema aduanero cada venta realizada dirigida a un consumidor europeo, una medida que permite a las autoridades anticipar los controles antes de que los artículos crucen las fronteras del bloque. El acuerdo prevé sanciones de al menos el 1% y hasta un 6% del valor total de las mercancías importadas durante los doce meses previos para quienes incurran reiteradamente en incumplimientos, además de la suspensión o revocación de su estatus como operadores de confianza u operadores económicos autorizados, y su clasificación como operadores de alto riesgo.

La Comisión Europea precisó que durante 2025, un total de 5.900 millones de artículos de bajo valor fueron introducidos en el mercado común, y el 90% de estos envíos procedieron de China. Este incremento masivo complicó el trabajo de las autoridades aduaneras y elevó el riesgo de entrada de productos peligrosos o ilegales, lo que motivó la búsqueda de una reforma que combine la simplificación de trámites con un refuerzo sustancial de la supervisión sobre el comercio electrónico.

Desde diciembre pasado, como paso inicial de la reforma, la Unión Europea eliminó la exención impositiva sobre las compras internacionales de bajo valor y estableció un arancel de 3 euros para cada paquete menor de 150 euros, una medida que entra en vigor este próximo julio y que, según consignó Europa Press, busca equiparar la competencia entre el sector minorista tradicional y el comercio digital. Cuando el nuevo centro de datos aduanero se encuentre plenamente operativo, volverán a aplicarse los aranceles normales a todos los envíos.

Otra de las disposiciones incluidas en la reforma es la introducción de una tasa de gestión, que deberá estar activa a más tardar en noviembre de 2026. Esta cuota servirá para cubrir los costes adicionales que enfrentan las autoridades aduaneras por el volumen creciente de compras a través de plataformas digitales. De acuerdo con las precisiones de la Comisión Europea citadas por Europa Press, la cantidad se calculará según los gastos mínimos en recursos humanos y tecnológicos requeridos para la verificación y el análisis de los envíos. La Comisión fijará el valor de esta tasa y la revisará cada dos años, pero el importe no podrá trasladarse al consumidor final; la responsabilidad de su pago recaerá en la propia empresa importadora o la entidad que se encargue de los costes aduaneros del paquete.

Uno de los cambios más significativos recae sobre la figura del importador en el comercio digital. Europa Press informó que las plataformas y las empresas que deseen vender directamente a consumidores europeos deberán estar establecidas en la Unión o designar un representante con sede en el territorio del bloque, quien cuente con la condición de operador económico autorizado o de confianza. El objetivo es evitar el empleo de sociedades ficticias que permitan a los vendedores eludir sus obligaciones o dificultar la acción de las autoridades comunitarias. Además, esta reforma libera a los consumidores individuales de la responsabilidad que implicaba el sistema anterior y traslada el control y la obligación de cumplimiento a las plataformas y comercios electrónicos.

En cuanto a la reacción de la sociedad civil, según reportó Europa Press, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) celebró el acuerdo como el inicio del "fin de la impunidad" para aquellos vendedores y plataformas digitales que hasta ahora habían operado fuera de los marcos reglamentarios europeos. El director general de la BEUC, Agustín Reyna, expresó en un comunicado que Europa "se ha visto desbordada por un tsunami de paquetes procedentes de China", situación ante la cual las autoridades aduaneras no lograron responder adecuadamente. Reyna manifestó que la reforma representa "un paso para cambiar el rumbo" y frenar la entrada de productos peligrosos en el mercado de la Unión.

BEUC también consideró que este nuevo marco permitirá proteger la competencia leal en la región al generar condiciones más equitativas para las empresas que cumplen con la normativa comunitaria y las que hasta ahora obtenían ganancias incumpliéndola. Sin embargo, la organización exhortó a que las autoridades aduaneras cuenten con los recursos técnicos y humanos necesarios para aplicar de forma efectiva lo pactado a escala europea.

La entrada en vigor de la reforma requerirá en los próximos meses la aprobación formal por parte del Consejo y la Eurocámara. La Autoridad Aduanera Europea, que centralizará la gestión de datos y la coordinación de los controles, se ubicará en la ciudad de Lille tras el proceso de selección en el que también participó la ciudad española de Málaga. Los plazos establecidos prevén que la transformación hacia un sistema aduanero único, digitalizado y centralizado ofrezca mayor eficiencia y reducción de costes tanto para las autoridades como para las empresas implicadas en importaciones a la Unión Europea.

Europa Press indicó que otro aspecto incluido en la reforma es la exigencia a las plataformas y vendedores de informar de inmediato a la Autoridad Aduanera Europea sobre cada transacción realizada, lo que facilitará la anticipación de controles y el seguimiento del cumplimiento de las normas aplicables en el ámbito fiscal y no fiscal. En caso de incumplimientos sistemáticos, se establecerán sanciones específicas para asegurar la efectiva aplicación de la normativa y proteger el mercado interno frente a la entrada de productos que no cumplen con los estándares de la UE.

La reforma, además de procurar una mayor cuota de equidad para el comercio minorista tradicional frente al avance del comercio electrónico transfronterizo, responde a la preocupación de los consumidores europeos por la entrada de artículos peligrosos o ilegales e intenta modernizar una infraestructura aduanera sobrecargada por el volumen de mercancías importadas mediante plataformas digitales.