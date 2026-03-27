Google permite importar los recuerdos y el historial de chat de otras aplicaciones de IA a Gemini

Google ha actualizado su aplicación de inteligencia artificial (IA) Gemini para permitir importar los recuerdos, preferencias y el historial de chat de otras aplicaciones de IA de terceros, de cara a facilitar la transición para utilizar su asistente.

La tecnológica pretende poner solución a las dificultades implícitas en cambiar de un asistente de IA a otro, dado que empezar de cero con un asistente que no conoce al usuario "puede resultar intimidante", al dejar atrás una experiencia personalizada basada en preferencias y conversaciones anteriores.

En este marco, Google ha introducido herramientas específicas para facilitar e impulsar el cambio, que permitirán importar fácilmente los recuerdos, contexto e historial de chat de otras aplicaciones de IA, como puede ser ChatGPT de OpenAI, directamente a Gemini.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado en su blog, donde ha detallado que, una vez se importen los recuerdos y conversaciones, Gemini podrá comprender "la misma información clave" que los usuarios habían compartido con las otras aplicaciones.

Es decir, en lugar de empezar de cero, Gemini conocerá al instante los intereses, el nombre de los familiares y amigos y la historia personal del usuario, permitiendo continuar la experiencia personalizada.

Para importar los recuerdos de otras aplicaciones de IA, los usuarios deberán entrar en el menú de Configuración y seleccionar la nueva opción de 'Importación'. Gemini ofrecerá un 'prompt' que los usuarios deberán copiar y pegar en la aplicación de IA que estuviesen utilizando anteriormente y, como resultado, obtendrán un resumen de sus preferencias.

Tras ello, bastará con copiar dicho resumen y pegarlo en Gemini, para que el asistente analice la información y guarde los detalles de forma segura en el contexto de la 'app' donde quedarán "listos para utilizarse en el próximo chat".

Por otra parte, para importar el historial de chat, los usuarios deberán subir un archivo ZIP a Gemini que contenga el historial de chat de otros proveedores de IA. Esto permitirá que Gemini tenga acceso a las conversaciones anteriores y pueda buscar entre esta información para continuar en el chat.

Google también ha explicado que, al importar los chats, la función de Inteligencia Personal de Gemini también podrá incluir detalles de las conversaciones anteriores, además de los datos que obtiene de las aplicaciones de Gmail, Fotos y el historial de búsqueda, siempre que tenga acceso.