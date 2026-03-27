El Festival Strenes de Girona abre este viernes con Sílvia Pérez Cruz y La Ludwig Band

El Festival Strenes de Girona ha logrado agotar entradas para varios espectáculos destacados antes de su inicio, según reportó el propio evento en un comunicado este viernes. La organización confirmó que los boletos para actuaciones de artistas como Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal, Buhos, La Fúmiga, Manu Guix, Ginestà, La Ludwig Band, Els Amics de les Arts, Lax'n'Busto, así como los dos pases del pódcast 'Que no surti d'aquí', ya no están disponibles debido a la alta demanda.

Según detalló el festival y reportó el propio comité organizador en su comunicado, la edición número catorce de este certamen musical arranca este viernes, 5 de abril, y se prolongará hasta el 3 de mayo. El arranque reúne desde el comienzo cifras récord, pues se han vendido 29.000 entradas en modalidad anticipada, lo que representa el 90% de los 32.400 boletos disponibles antes siquiera de la apertura oficial, tal como publicó el festival.

Durante el primer fin de semana, el programa incluye el doble concierto de Sílvia Pérez Cruz en el Auditori de Girona este viernes y sábado, ambos con localidades completamente vendidas. La Ludwig Band también encabeza la agenda con su actuación en la sala La Mirona de Salt, evento igualmente agotado en cuanto a boletos. Según informó el festival, estos espectáculos lideran la cartelera inicial, reforzando el interés del público y estableciendo este arranque como uno de los más notables del certamen.

La actividad de la jornada inaugural no se limita a las presentaciones de pago. El festival informó que este viernes se ofrecerán conciertos gratuitos en la Plaça del Vi, a cargo de Reykjavik y Pariperes. Además, el Teatre Municipal de Girona suma a la programación el espectáculo teatral 'Bona gent', de Quim Masferrer, con doble pase. Este escenario también recibirá el sábado las presentaciones musicales de Guillem Roma y Ferran Palau.

Durante las siguientes semanas de programación se sumarán otros nombres reconocidos en el panorama musical, según indicó el festival, incluidos Maria Arnal, Pastora, Macaco, Dan Peralbo i el Comboi, Iseo & Dodosound y Sanguijuelas del Guadiana. Dentro de la oferta artística también figura el proyecto 'Els miralls de Dylan', presentado por Gerard Quintana y Jordi Batiste.

El crecimiento en la asistencia para esta edición del Strenes, reportado por la organización, refleja un interés sostenido en la propuesta cultural que ofrece el festival en Girona. Los datos de venta anticipada y la incorporación de conciertos gratuitos y nuevas producciones a la programación amplían la diversidad del evento y permiten el acceso a una oferta cultural variada durante todo el mes.

Los organizadores subrayaron, según confirmó el comunicado disponible este mismo viernes, que se trata de la mejor venta anticipada de entradas en la historia del festival. El certamen reafirma así su posición como una cita consolidada dentro del calendario cultural de la provincia, con un cartel que abarca distintos géneros musicales y expresiones artísticas, extendiéndose hasta el mes de mayo.

Con estos resultados, los promotores del Festival Strenes buscan atraer tanto a público local como a visitantes de otras regiones, asegurando una alta ocupación en las salas principales de Girona y sus alrededores. La programación, la respuesta en ventas y la inclusión de propuestas gratuitas conforman el panorama de una edición caracterizada por la relevancia de sus artistas y la variedad de actividades incluidas, tal como resumió la organización en los distintos canales oficiales.