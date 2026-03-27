Correísmo alerta de supuesta pretensión de adelantar las elecciones seccionales en Ecuador

Quito, 27 mar (EFE).- El opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), alertó este viernes de una supuesta pretensión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador de adelantar las elecciones seccionales, previstas para el próximo 14 de febrero de 2027, una medida que -sostiene- perjudicaría a su agrupación política, entre otras.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por la ruptura del orden institucional en el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral, sometido a la voluntad del gobierno de Daniel Noboa, pretende modificar arbitrariamente el calendario electoral y adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre, sin sustento legal", indicó la RC en un comunicado.

La alerta la emitió poco después de conocerse que el CNE convocó al pleno para las 14:00 hora local (19:00 GMT) de este viernes a fin de conocer y resolver "la actualización del calendario electoral" para las próximas elecciones.

De acuerdo al correísmo, la supuesta pretensión del CNE está basada en un informe de la Secretaria de Gestión de Riesgos -dependiente del Ejecutivo-, lo que -para la RC- "confirma que no es una decisión técnica, sino una imposición política".

"Advertimos al país y a la comunidad internacional que esta maniobra es inconstitucional y atenta contra la democracia: se está vulnerando el derecho del pueblo a elegir y salir de esta barbarie", dice el comunicado de la RC, movimiento que a inicios de mes fue suspendido nueve meses.

La suspensión cautelar -calificada como "persecución política" por la RC- fue impuesta por un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a demanda del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, por la investigación abierta al movimiento de Correa bajo la imputación de lavado de dinero, por supuestamente haber financiado la campaña electoral de 2023 con dinero no declarado procedente de Venezuela.

La RC indicó este viernes que tras su "suspensión arbitraria", "ahora se alteran plazos para impedir" sus candidaturas, "configurando una proscripción encubierta. En la crisis 2021 no se modificó el calendario electoral, hoy no hay justificación, solo manipulación", subrayó.

"Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos: crisis energética, inseguridad creciente y un gobierno ausente que ha dejado al pueblo a su suerte", anotó,

La RC apeló a los principios democráticos y éticos, de las máximas autoridades del CNE, para que "se respete la ley y a la voluntad popular que están llamados a proteger. La historia juzgará con severidad las decisiones que hoy adopten", señaló.

"Si creen que ya lo vieron todo, prepárense: ahora quieren adelantar las elecciones por el 'Fenómeno de El Niño'. NUNCA ha ocurrido algo así. Nos creen realmente estúpidos", escribió Correa en su cuenta de X.

En su opinión, con la supuesta pretensión de adelantar las elecciones se busca "no dar tiempo a las organizaciones políticas con procesos en el CNE y TCE para presentar descargos y, así, impedirles la participación electoral".

Además, "no dar tiempo a los posibles candidatos de estas mismas organizaciones para desafilarse 90 días antes de las elecciones y poder participar por otros partidos".

El pasado 14 de febrero, el pleno del CNE ya había aprobado el calendario electoral que establecía a ese mismo día de 2027 como fecha de votación para designar a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031. EFE