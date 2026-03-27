Bolivia y Jamaica avanzan a las finales de las 'repescas' intercontinentales para el Mundial

El equipo dirigido por Óscar Villegas logró accionar una remontada en la segunda parte para conseguir el pase a la última fase eliminatoria rumbo al Mundial. Según reportó el medio original, Bolivia alcanzó la final de la repesca intercontinental tras imponerse 2-1 sobre Surinam en Monterrey, resultado que deja a la selección sudamericana a un partido de obtener el boleto para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

De acuerdo con la información consignada, Surinam sorprendió al abrir el marcador en el minuto 48 con un gol de Liam van Gelderen, dando a la selección caribeña la posibilidad de pelear por su primera clasificación histórica a la máxima cita futbolística. Bolivia no logró igualar el resultado hasta el minuto 72, momento en el que Moisés Paniagua consiguió el tanto del empate, marcando el inicio de la recuperación boliviana. Seis minutos después, Miguel Terceros convirtió un penal que aseguró la ventaja definitiva para el conjunto de Villegas.

El medio detalló que la selección de Bolivia se enfrentará ahora a Irak en el estadio del Mundial ubicado en Monterrey, en una final a partido único. El equipo que gane esta última eliminatoria se clasificará al Mundial y competirá en el Grupo I, junto con Francia, Senegal y Noruega, según la información facilitada.

En otra de las semifinales, Jamaica superó 1-0 a Nueva Caledonia en el estadio de Guadalajara, México. Según publicó la fuente mencionada, el gol de la victoria llegó por medio de Bailey Cadamarteri, quien aprovechó un error del arquero Rocky Nyikeine para marcar el único tanto del partido. El seleccionado de Jamaica controló el desarrollo del juego durante la mayor parte del encuentro, limitando a Nueva Caledonia a un solo remate a puerta en la primera mitad.

El conjunto jamaicano disputará la final de la repesca internacional el próximo martes, nuevamente en Guadalajara, ante la República Democrática del Congo. El equipo que gane obtendrá el derecho de jugar el Mundial 2026 y compartirá el Grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y Colombia, según consignó el medio original.

Las selecciones de Bolivia y Jamaica solo necesitan una victoria más en sus respectivas eliminatorias para concretar su presencia en el principal torneo del fútbol mundial. Cada una de estas selecciones buscará superar el reto final en escenarios mexicanos, con la oportunidad de unirse a la élite futbolística en las fases de grupos ya establecidas para la siguiente edición mundialista.