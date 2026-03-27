(AMP)Tubos Reunidos pierde 118,1 millones en 2025 por los aranceles y eleva deuda financiera a 263,2 millones

Tubos Reunidos registró unas pérdidas de 118,1 millones de euros en 2025, frente a los 28,6 millones de beneficio obtenidos en el ejercicio anterior, debido a "las políticas arancelarias restrictivas", especialmente debido al incremento aplicado a la importación de acero por parte de EEUU. Además, ha elevado su deuda financiera neta de los 234,3 millones de 2024 hasta 263,2 millones del pasado año.

Según ha informado la compañía alavesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa arroja un Ebitda negativo de 22,8 millones, mientras en 2024 era de 8,8 millones.

La compañía alavesa ha asegurado que estos resultados "confirman la tendencia decreciente en la demanda de tubo de acero sin soldadura" como resultado de las políticas arancelarias "restrictivas" y, en especial, por el aumento del arancel a la importación de acero de Estados Unidos hasta el 50% a partir de junio del pasado año, de la depreciación del dólar frente al euro, de la "fuerte competencia" del tubo de bajo coste en Europa y de "un entorno marcado por las incertidumbres geopolíticas, lo que ha llevado a un estancamiento de la demanda".

Según ha apuntado, el Grupo comenzó el ejercicio con una cartera de pedidos "fortalecida" tras un periodo previo "con menores entradas", lo que impulsó las ventas en el primer semestre "con un nivel de rentabilidad limitado por la alta competencia en precios".

Sin embargo, a partir de marzo, las medidas de política arancelaria adoptadas por la Administración de los Estados Unidos ocasionaron una caída de la demanda de tubería OCTG en el país norteamericano, "castigada por los procesos de concentración en el sector, la debilidad del precio del petróleo y por la imposibilidad de competir con los productores locales en un entorno de aranceles elevados".

Ha añadido que, además, los mercados europeos se han visto afectados por el aumento de importaciones de tubos de mercados de menor coste, especialmente de Ucrania y China, "lo que ha dificultado la posición competitiva de los productores de la Unión Europea y ha generado, finalmente, la adopción de medidas de protección arancelaria que se implantarán a partir del segundo semestre de 2026".

Como consecuencia de estos factores, "que han incidido especialmente en el segundo semestre de 2025", Tubos Reunidos ha obtenido un Ebitda negativo de 22,8 millones de euros y un resultado neto consolidado atribuible a la sociedad dominante de -118,1 millones de euros.

La cuenta de resultados recoge un gasto por deterioro de activos de 40,8 millones de euros, ya que, debido a la situación del mercado y las perspectivas de que los aranceles a la importación de acero en EEUU "se mantengan en el medio plazo", la compañía ha reestimado el valor de sus activos.

El Grupo ha generado un flujo de caja de explotación de 2,1 millones "como resultado de la optimización del capital circulante". También ha limitado las inversiones a las actuaciones de seguridad en la planta, reposición de equipos y el cumplimiento de los compromisos del plan de transición ecológica, cuyos pagos por adquisición de inmovilizado han ascendido a 9,2 millones de euros, frente a los 21,7 millones de 2024.

La deuda neta se sitúa en 263,2 millones de euros al cierre del ejercicio, frente a los 234,3 millones al cierre de 2024, con un incremento por los intereses PIK del préstamo participativo y de la deuda convertible y por la reducción de tesorería.

Esta provisión afecta a la unidad generadora de efectivo (UGE) de tubo pequeño, compuesta por las plantas de Amurrio (Álava), Houston (EEUU) y la también alavesa de Iruña de Oca. Asimismo, se ha procedido a dar de baja activos por impuestos diferidos por importe de 8,3 millones de euros.

NUEVO ESCENARIO

Para Tubos Reunidos, los cambios en el marco normativo arancelario de Estados Unidos han puesto de manifiesto "un nuevo escenario en el que es necesaria la implantación de un plan de viabilidad que asegure la continuidad de la compañía" y permita "hacer frente al elevado apalancamiento operativo y financiero del Grupo".

Según ha puntualizado, la empresa cuenta con "una estructura intensiva en costes fijos" que exige "altos niveles de actividad para sostener márgenes adecuados y generar flujos de caja suficientes para atender el repago de la deuda neta de 263 millones de euros a 31 de diciembre de 2025, la cual tiene un vencimiento inferior a tres años".

El fabricante de tubos asegura que el plan de viabilidad, en el trabaja en los últimos meses, prevé "la adaptación progresiva de los recursos productivos a la reducción significativa de la actividad".

Este proceso, según manifiesta, se ha iniciado en 2025 mediante la suspensión de la actividad de la planta del Grupo en Estados Unidos y ha continuado en febrero de 2026 con la comunicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las plantas de Amurrio y Trápaga.

El expediente, ha señalado, está "orientado a la salida de 301 trabajadores a través de prejubilaciones, salidas incentivadas y finalización de contratos eventuales, cuya negociación ha concluido sin acuerdo con el comité de empresa a pesar de haber obtenido un número de adhesiones suficiente".

También prevé la renegociación de la deuda con las principales entidades financiadoras y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en relación con el préstamo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), "con el objetivo de reducir su volumen y/o extender los plazos de vencimiento".

Tubos Reunidos ha iniciado conversaciones con sus acreedores "sin que hasta la fecha se haya adoptado acuerdo alguno al respecto", mientras "sigue analizando alternativas para la reestructuración de su deuda".

Otros objetivos son la obtención de nueva financiación en el corto plazo "que permita la viabilidad de la compañía y la búsqueda de alianzas estratégicas, "preferentemente con socios industriales", orientadas a "impulsar la actividad del grupo, especialmente fuera de los Estados Unidos".

La empresa ha asegurado que, "en tanto no se logre la consecución de las anteriores líneas de actuación", el grupo se encuentra "en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales, como resultado del deterioro experimentado".

Tubos Reunidos ha afirmado que, con el objetivo de "priorizar la gestión de la tesorería", en abril de 2025 acordó con las entidades financiadoras una modificación del calendario de vencimientos de la financiación sindicada, del bono B y del FASEE gestionado por la SEPI.

Como consecuencia, los pagos de principal previstos para 2025, correspondientes a la amortización anticipada con los fondos obtenidos por la venta de la acería de Sestao y a la amortización ordinaria del ejercicio, por un importe total de 15,2 y 12 millones de euros, respectivamente, se han trasladado a los ejercicios 2026 y 2027.

"Esta medida, que contó con el apoyo de los financiadores, perseguía como objetivo dotar a la compañía de disponibilidad de tesorería adicional", ha afirmado.