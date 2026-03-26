Rosalía cancela su último concierto en directo por un problema de salud: "Me siento fatal, no puedo"

Entre lágrimas y con visibles gestos de dolor, Rosalía comunicó a sus seguidores en Milán que no podría continuar con el concierto tras intentar resistir los síntomas de una grave intoxicación alimentaria. Según reportó el medio, la cantante catalana se dirigió al público en el Assago Forum, donde se congregaron más de 15.000 personas, y confesó: “Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando y voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar”. Esta declaración anticipó la posterior suspensión del espectáculo, cuando la artista, notablemente afectada, explicó que no tenía fuerzas para seguir pese a sus deseos de ofrecer una actuación completa.

Tal como publicó el medio, Rosalía se presentó en el escenario para cumplir con una de las fechas de su 'Lux Tour' por Europa, gira que ya había recorrido ciudades como Lyon, París y Zúrich y que tiene programadas próximas presentaciones en Madrid los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena. Durante la actuación en Milán, la cantante intentó mantener la energía habitual de sus espectáculos, aunque en varias ocasiones se llevó las manos al vientre, evidenciando el malestar que sentía.

Con voz entrecortada, Rosalía dirigió unas palabras a sus fans italianos, pidiendo disculpas por la situación y detallando su estado de salud: "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", relató la artista según informó la prensa. Admitió que “he intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo”. La artista confesó haber pasado episodios de vómitos entre bastidores antes de tomar la decisión de finalizar el evento.

Según consignó el medio, Rosalía manifestó su compromiso con el público a través de la promesa de regresar y dar el mejor espectáculo posible en cuanto su salud lo permita. En palabras de la cantante citadas por la prensa, “básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo”, expresó antes de abandonar el escenario, visiblemente afectada por el malestar.

El incidente durante el concierto en Milán se dio en un contexto de alta exigencia física y emocional para la cantante, dada la intensidad del ‘Lux Tour’ y la reprogramación constante de fechas en distintos países europeos. Tras este episodio, la atención de los seguidores y la prensa especializada se ha centrado en la evolución de la salud de Rosalía y las repercusiones que este contratiempo pueda tener en las siguientes fechas de la gira programada.